Reunión Mutual-AUF: qué falta para destrabar el conflicto en la Asamblea y que comience el Torneo Intermedio

Ayer, la reunión entre las autoridades de la AUF y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales mantuvo en vilo al fútbol celeste por la posibilidad de que se suspenda la primera fecha del Torneo Intermedio.

A eso de la hora 17:58 llegó el presidente de la Mutual, Diego Scotti, y el secretario general, Mitchell Duarte, a la sede de la AUF con el propósito de ver si la casa madre del fútbol uruguayo presentaba alguna solución al “preconflicto” anunciado por la gremial el pasado martes.

En representación de la AUF estuvo su presidente, Ignacio Alonso, y Matías Pérez, miembro del Comité Ejecutivo, con el fin de llegar a un acuerdo para que mañana inicie el Torneo Intermedio con el partido entre Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa, a partir de la hora 20:00.

Según supo Ovación, la Mutual se mostró molesta por varios puntos, pero el principal fue las deudas de muchos equipos de Primera y Segunda División con sus futbolistas.

El primero en salir de la reunión fue Matías Pérez y lo hizo con una sonrisa. “Está todo bien, fue muy positiva”, dijo mientras caminaba al garage a buscar su vehículo.

Ya a eso de la hora 21:20 salió Sergio “Piojo” Pérez, vicepresidente de la Mutual, para confirmar lo que había dicho anteriormente el integrante del Comité Ejecutivo. “Quedé muy conforme”, le aseguró a Ovación en el pasillo de la sede de la calle Guayabos.

Clave

La sede de la AUF. Foto: Estefanía Leal.

Hoy, la Mutual hará una Asamblea Extraordinaria, en la que presentará a sus asociados la información recibida por parte de la AUF. Luego se realizará una votación que definirá si habrá o no paro de actividad en el fútbol uruguayo.

Los integrantes de la Mutual que acudieron ayer a la AUF salieron convencidos de que lo propuesto es bueno. Por ende, parecería que no se va a parar el fútbol.

Si bien ninguno lo confirmó -ya que todos mencionaron que se debía esperar a la Asamblea- uno de los integrantes que participó en la reunión con la AUF detalló que hay un punto clave para decir que va a haber fútbol: “Asegurarnos de que todos paguen”.

A su vez, continuó: “Nos aseguramos que un equipo, que estaba complicado con las deudas a sus jugadores, se pusiera al día. Por eso, antes de que comience la Asamblea, vamos a esperar a que nos llegue una notificación de que todos los clubes están al corriente”.

El otro tema que estresaba a la Mutual era la situación de Cooper, equipo que no pudo competir en la Primera Divisional C por deudas. “Estamos viendo el plan de financiación”, le dijeron a Ovación.

Por último, preocupaba que aún no se había creado la Comisión de Seguridad y Estadios. “Eso se soluciona hoy”, detallaron.

Solo resta esperar la votación de la Asamblea para que la pelota pueda rodar.

"Tenemos menos casos difíciles"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, habló tras finalizar la reunión con la Mutual por las deudas que arrastran varios equipos. En ese sentido, hizo hincapié en lo siguiente: “Hay que separar los asuntos; llegamos a una muy buena solución en materia económica con el contrato de TV y estamos instrumentando un sistema nuevo donde los equipos tuvieron que pagar deudas muy altas para poder empezar el campeonato y por otra parte tienen la obligación de estar al día con las retribuciones a su personal, entre ellos los jugadores”.

Asimismo, ahondó: “Algunos de ellos, por la cantidad que tuvieron que pagar, arrastran un desfasaje que estamos todos los meses solucionando y controlando, pero esa situación puede repetirse y vamos buscando instrumentos para que sea lo más leve posible”.

“Si hasta el año pasado teníamos casos complicados, hoy tenemos muchísimos menos y por menos dinero, hay un control mucho más grande”, cerró.