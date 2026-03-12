Bien a lo goleador: mirá el tanto de Luciano Rodríguez para el empate del Neom SC en la liga de Arabia Saudita

Luciano Rodríguez volvió a estar presente en las redes del fútbol de Arabia Saudita, ya que el campeón del mundo con la selección uruguaya Sub 20 en Argentina 2023 anotó en el 2-2 del Neom SC contra Al-Taawoun.

Corría el minuto 23 y el delantero que fue campeón uruguayo con Liverpool en 2023 logró romper la paridad en el tanteador. Todo se dio por una buena secuencia de pases para que el esférico le llegara a Abdoulaye Doucouré y asistió de gran forma a Rodríguez, quien ingresó al área y remató ante la salida del arquero Mailson para decretar el 1-0.

Rodríguez, que tuvo un pasaje por el Bahía de Brasil, alcanzó su cuarto festejo en la temporada después de 23 encuentros disputados con la camiseta del elenco saudí (22 por la Saudí Pro League y uno por la King's Cup) donde también acumula dos asistencias.

Sin embargo, el equipo visitante alcanzó el empate por medio del colombiano Roger Martínez en el minuto 70. Aunque el conjunto del uruguayo Rodríguez —que disputó todo el encuentro en el King Khalid Sport City Stadium— volvió a ponerse arriba en el tanteador seis minutos más tarde gracias al francés Alexander Lacazette.

Parecía que los tres puntos se los quedaba el conjunto locatario, pero en la última acción del encuentro Mohammed Al-Kuwaykibi estableció el 2-2 final.

De esta manera, Neom SC quedó en la octava posición de la Saudí Pro League con 33 unidades debido a nueve victorias, seis empates y 11 derrotas.