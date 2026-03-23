Con dos ausencias y una baja por lesión: la lista de Uruguay para los amistosos con Inglaterra y Argelia

La selección uruguaya viene de una mala imagen en la última fecha FIFA y tendrá dos nuevos amistosos para cambiar la pisada. El entrenador, Marcelo Bielsa, convocó a 28 futbolistas y estos fueron confirmados en la lista que divulgó la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hay dos grandes ausentes, una baja por lesión y jugadores que volverán a vestir la Celeste en los amistosos ante Inglaterra y Argelia.

Uruguay jugará su primer encuentro amistoso ante la selección inglesa el próximo 27 de marzo a las 16:45 (hora uruguaya) en el mítico estadio de Wembley, en Londres y luego viajará a Italia para enfrentar a Argelia el 31 de marzo a las 15:30 en el Allianz Stadium de Turín.

El rendimiento de la Celeste en los últimos amistosos no fue el esperado. Un empate sin goles ante México, generando pocas situaciones de gol, y una derrota por goleada 5-1 ante Estados Unidos pudieron haber motivado algunos cambios en la lista del entrenador, que se vio marcada por algunas ausencias.

Bielsa tuvo una baja obligada y fue la de Rodrigo Zalazar. La figura del Sporting Braga de Portugal sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en el partido contra Porto, por la Primeira Liga. El volante de 26 años lleva 22 goles y siete asistencias en 41 partidos con su equipo y es una ausencia importante en la nómina, pero no la única.

Nahitan Nández, siempre bien considerado por Bielsa, tampoco estará para los amistoso con Inglaterra y Argelia. El futbolista del Al-Qadsiah de Arabia Saudita juega como volante por derecha en su equipo y está en un gran momento. Convirtió siete goles y dio ocho asistencias en los últimos 28 encuentros. Tampoco entró en la convocatoria Luciano Rodríguez, que volvió a marcar un gol con el NEOM SC, también de la Saudi Pro League, en el último partido del equipo.

En la última convocatoria de Uruguay también se destacan algunos regresos y el más resonante y sabido antes de confirmarse la nómina, es el de Fernando Muslera. El arquero de Estudiantes de La Plata de Argentina, que había hecho una pausa con la Celeste, volvió a ser elegible y Bielsa lo incluyó. Para su inclusión, quien dejó su lugar entre los goleros fue Franco Israel, del Torino de Italia. Además de Muslera, también entraron en la convocatoria otros futbolistas que regresan a la selección. Tales son los casos de Nicolás de la Cruz, del Flamengo de Brasil y Agustín Álvarez del Monza.

Los convocados de Uruguay para los amistosos ante Inglaterra y Argelia

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Marcelo Bielsa confirmó los convocados para la Fecha FIFA de marzo.



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Arqueros. Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.

Zagueros. José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.

Volantes. Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta.

Delanteros. Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Darwin Núñez.