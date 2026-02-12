Nacional busca clasificar a la Liguilla enfrentando a Defensor Sporting de visitante: cómo y dónde ver

Nacional irá al Estadio Óscar Magurno, en busca de la clasificación a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, ante un Defensor Sporting que busca prenderse a la pelea, con la chance de ponerse a tiro del tricolor. El encuentro se jugará a las 20:15 horas, con el arbitraje de Diego Ortiz, Adrián Vázquez y Martín Guberna.

Cómo y dónde ver Defensor Sporting vs. Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol

El partido que puede depositar al tricolor en la Liguilla será emitido a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y Antel TV gratis para los usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Además, también lo pasará Básquet Pass, la plataforma que transmite todos los encuentros del torneo.

Cómo llegan

Nacional viene de estirar su racha internacional a 12 triunfos al hilo, tras superar a Obras y Flamengo en fila, en el cierre de la fase de grupos de la Basketball Champions League Americas. A nivel local, quebró dos derrotas en fila, al superar a Malvín en un partido pesado, pensando en la Liguilla.

Por su parte, Defensor Sporting contó con el debut de Victor Rudd en el triunfo sobre Welcome, tras previamente haber perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

El torneo continuará con la disputa de los partidos atrasados entre el viernes y el lunes. Aguada saldará cuentas pendientes en un pesado partido ante Unión Atlética el viernes, mientras que el lunes se medirá a Hebraica Macabi. Por su parte, Nacional adeuda su partido ante la UA, a quien enfrentará el lunes.

La definición

Los encuentros que tengan incidencia en clasificaciones se disputarán todos el jueves 19. Por el momento, Biguá (que enfrenta a Welcome de local), Defensor Sporting y Aguada (que se enfrentan entre sí), Malvín y Unión Atlética (que en el clásico prácticamente definen una clasificación); y Nacional (que recibe a Cordón), son los que están en la conversación.