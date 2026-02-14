Socios buscan seducir a Jorge Barrera para las elecciones en Peñarol: el plan concreto y qué dijo el expresidente

Jueves por la noche. El asado se cambió por pizzas, pero el encuentro no modificó su espíritu y las elecciones en Peñarol estuvieron arriba de la mesa en la reunión de la Agrupación Podemos + Peñarol 1987 que tuvo como invitado al secretario general Rodolfo Catino.

En esa juntada se habló de un montón de temas, pero también se tocó uno que puede cambiar el rumbo del camino al acto eleccionario que se llevará a cabo en el mes de diciembre.

Varios grupos de socios aurinegros, de diferentes corrientes pero con fuerte sentir opositor ante la actual gestión que encabeza Ignacio Ruglio, tienen un nombre en común para buscar unidad: Jorge Barrera.

El abogado de 57 años que ya supo comandar a la institución entre los años 2018 y 2020, está en la mira y muchos asociados quieren seducirlo para que de el “sí” de cara al mes de diciembre.

Primer reunión de la 1987 con @RodolfoCatino para conversar del futuro de @OficialCAP pic.twitter.com/24i2DwdHin — Agrupación Podemos + Peñarol - 1987 (@podemos1987) February 13, 2026

Según pudo saber Ovación, ya son varias las agrupaciones que le manifestaron a Barrera que si se presenta, lo acompañan. La razón por la que apuntaron al expresidente Carbonero es porque entienden que logró dos años de gobierno sin estridencias, calma y equilibrio interno.

Y en un clima muy hostil como el que se vive en la interna aurinegra actualmente cuando de lo político se trata, el nombre del abogado penalista cobra fuerza.

Otro punto que le ven como fortaleza a Barrera es que si bien su llegada a la presidencia fue mediante el damianismo, su gestión fue de puertas abiertas para la participación de todos los sectores de socios.

Esto lo ven muchos como un punto clave porque según indicaron a Ovación desde una de las agrupaciones consultadas, Barrera es ideal “para este momento del club con tantas grietas internas y externas, puede ser un hombre que además de recomponer la interna del club, puede recomponer la relación de Peñarol con el resto de los actores del fútbol como AUF y Conmebol”.

A Barrera, si bien le ven fortalezas para llevar calma a la interna y tender puentes que se rompieron, también le ven como debilidad algunas decisiones deportivas que tomó en su mandato, como por ejemplo, la venta de varios jugadores en el último año de gestión. “Son cosas a mejorar”, dijeron.

Jorge Barrera y Diego Aguirre el lunes en Minas. Foto: Gentileza.

Por otra parte, desde otro sector de socios contaron a Ovación la respuesta de Barrera ante estos elementos seductores de cara a las elecciones: “Nos agradeció y valoró mucho pero nos dijo que hay que tener coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace porque Peñarol necesita paz y éxito deportivo, y en el primer semestre tomar cualquier decisión sería contradictoria para generar un clima de paz”.

Barrera también le expresó a esos grupos que si eventualmente existiera una candidatura, no sería sobre la base de alianzas para ganar ya que ahí quedaría supeditado a tener que hacer “malabares” para gobernar.

Otra fuente consultada por Ovación habló de la una posible candidatura de Barrera y también de Juan Pedro Damiani: “Resultaría inviable que ambos compitan dada la muy buena relación que existe entre lo dos. Si uno confirma su postulación, el otro se va a bajar de una posible presentación. De eso no quedan dudas”.

Ante esta situación que se generó en las últimas horas, Ovación consultó a Jorge Barrera y el expresidente Mirasol manifestó: “Es cierto que hay un micro mundo que es inferior al 5% del padrón electoral que puede estar pensando en candidaturas, pero como hoy estoy 100% en modo hincha, lo único que podemos estar pensando todos los peñarolenses es en ganar el Torneo Apertura y hacer una excelente fase de grupos de Copa Libertadores”.

Si bien dejó en claro que no es momento de meterse de lleno en el clima electoral, Jorge Barrera también habló de su situación actual desde lo familiar y laboral. En diálogo con Ovación, el expresidente Carbonero remarcó: “Hoy mi prioridad es mi familia, las obligaciones profesionales del estudio y mi compromiso de actividad académica”.

Barrera insistió también en que “el sentir de todos los hinchas de Peñarol que no estén tan cercanos al círculo de decisiones institucionales y también el mío, es que para hablar de ese tema electoral hay que esperar hasta después del Mundial”.

Y acerca de la actualidad del equipo, el expresidente Mirasol recalcó que “la gran ventaja que hoy tiene Peñarol es que está Diego Aguirre y creo que hay Diego Aguirre para rato”.