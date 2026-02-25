El proyecto argentino que Enciso replica en Florida y por el que una niña evitó un hecho de violencia

Un hecho de violencia fue evitado en la ciudad de Florida gracias a la decidida intervención de una niña, quien utilizó el programa de seguridad ciudadana "Ojos en Alerta" para denunciar una situación en la que una mujer era víctima de un posible crimen. Tras recibir el aviso a través de los canales de comunicación del sistema, las autoridades desplegaron un operativo de respuesta inmediata que culminó con la aprehensión del sospechoso, quien actualmente se encuentra bajo la órbita de la Justicia para determinar su responsabilidad en los hechos.

El coordinador del programa y responsable del Centro de Monitoreo, Ignacio Barreiro, subrayó la relevancia de que una menor de edad haya tomado la iniciativa de realizar la denuncia. Según el jerarca, este episodio "es un indicador del alcance que ha tenido la herramienta tecnológica en toda la comunidad, logrando involucrar incluso a los sectores más jóvenes en la prevención del delito".

La articulación entre los operadores del centro y la Guardia Municipal fue la clave para que el procedimiento resultara en la neutralización de una situación de extrema gravedad.

Cómo funciona el sistema Ojos en Alerta en Florida

El intendente de Florida, Carlos Enciso, explicó que la génesis de este proyecto surgió tras una visita técnica a Argentina, donde observó el funcionamiento de protocolos similares en diversos municipios. Cabe recordar que Enciso fue embajador uruguayo en Argentina durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025).

El sistema opera mediante un canal directo de WhatsApp que conecta al ciudadano con el Centro de Monitoreo las 24 horas del día. A diferencia de un grupo convencional, se trata de una comunicación privada y especializada donde el personal recibe denuncias en tiempo real, permitiendo que los datos de los denunciantes queden resguardados de forma anónima en servidores propios de la Intendencia.

Programa "Ojos en alerta" en Florida. Foto cedida a El País.

Prevención y coordinación con la Policía

Desde el gobierno departamental destacaron que "Ojos en Alerta" se consolida como un recurso complementario que no genera costos operativos adicionales, ya que aprovecha la infraestructura de cámaras y la Guardia Municipal preexistentes.

No obstante, las autoridades recordaron que esta herramienta no sustituye al servicio de emergencias 9-1-1, sino que funciona como un mecanismo de prevención y alerta temprana. En este caso puntual, el trabajo coordinado entre los operadores, el Grupo de Respuesta Táctica (GRT) y la Jefatura de Policía de Florida permitió fortalecer la respuesta ante un riesgo inminente de violencia extrema.