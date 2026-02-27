Juan Sartori abrió el mercado en Nasdaq mientras escala un conflicto judicial por la firma argentina Bioceres

El empresario y exsenador del Partido Nacional, Juan Sartori, destacó que este jueves participó en la apertura de la jornada en el mercado Nasdaq junto a Elemental Royalty Corporation. “Hoy abrimos el mercado en Nasdaq con Elemental Royalty Corporation”, señaló en sus redes sociales, donde expresó que abrir el mercado implica "dar inicio a la jornada de operaciones" en uno de los principales centros financieros del mundo.

Sartori detalló que Elemental Royalty Corporation "es una compañía enfocada en el oro", especializada en acuerdos de streaming y regalías, y que cuenta "con un portafolio globalmente diversificado de 16 activos en producción y más de 200 regalías".

Según afirmó, se trata de “un hito que refleja el camino recorrido y el compromiso de seguir creciendo con alcance global, presencia y una visión de largo plazo”.

La participación del empresario y exsenador en la apertura del Nasdaq se dio en un contexto de fuerte tensión empresarial en Argentina. En los últimos días, su nombre quedó en el centro de una disputa judicial vinculada a Bioceres, la firma biotecnológica argentina que cotiza en ese mismo mercado, en el marco de una puja accionaria con uno de sus fundadores, Federico Trucco, que derivó en denuncias cruzadas y en la presentación en quiebra de una de las empresas del conglomerado.

Según informó La Nación, el presente de Bioceres quedó envuelto en una disputa interna entre dos facciones, una que encabeza el exsenador y la otra Trucco. Ambos llevaron esta puja a la justicia, con denuncias y acusaciones cruzadas. Detrás de la pelea por el manejo de esta empresa, que nació en 2001 y a lo largo del tiempo consiguió varias patentes valiosas, entre ellas las primeras semillas de soja y de trigo transgénica que toleran el estrés hídrico [la tecnología HB4], aparece una tormenta judicial, con deudas millonarias, y acusaciones que de que el inversionista uruguayo intentaría llevar a Bioceres a una quiebra para “depredarla”.

Juan Sartori llega a la sede del Partido Nacional. Foto: Darwin Borelli.

Este escenario quedó expuesto en una asamblea que se realizó este miércoles, que fue prácticamente simbólica, ya que la propia Justicia había anulado la anterior, por lo que el actual directorio no puede definir nada hasta que se decida el fondo de la cuestión: si la asamblea de diciembre es válida o no.

En esa asamblea quedaron fuera de la gestión de la empresa Federico Trucco y Manuel Sobrado, porque habían vencido sus mandatos. Dos días después, el sector de Sartori presentó la empresa en quiebra.