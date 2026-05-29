IMM inicia nuevo tramo de obra en la avenida Agraciada con desvíos y cambios en el transporte

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará el próximo lunes 1° de junio un nuevo tramo de obra en la avenida Agraciada para mejorar el pavimento y extender la durabilidad de la calzada. Se trabajará en el tramo comprendido entre Hermanos Gil y Lozano, lo que implicará desvíos de tránsito y cambios en recorridos de ómnibus.

Los trabajos incluyen fresado, bacheo y repavimentación y las tareas se realizarán mayoritariamente en la noche para acelerar los plazos de obra y reducir el impacto sobre la circulación diaria, según informó la comuna en su portal oficial.

De acuerdo con la Intendencia de Montevideo, las tareas de fresado, colocación de carpeta asfáltica y bacheos puntuales se realizarán en función del deterioro que se detecte en la calzada. “Las tareas de fresado y pavimentación con asfalto se realizarán en horario nocturno, mientras que los trabajos de picado y bacheo se ejecutarán en horario diurno”, indicó la comuna.

Una vez finalizadas estas intervenciones, está previsto el asfaltado con asfalto modificado; un material con mayores prestaciones y durabilidad que el utilizado habitualmente, lo que apunta a reducir la frecuencia de reparaciones futuras en esta vía de alto tránsito. Para mitigar el impacto en el tránsito y la circulación de la obra, quedará habilitada media calzada de la avenida Agraciada, dejando a disposición un carril por sentido.

Planificación de las obras en avenida Agraciada

El cronograma establece que primero se intervendrá el carril con sentido norte, hacia Paso Molino, y luego el carril con sentido sur, hacia el Palacio Legislativo. A medida que se vaya fresando cada sector, se habilitará la circulación, lo que permitirá mantener el flujo vehicular mientras progresa la obra.

Además del tramo principal, habrá intervenciones completas en bocacalles clave: Agraciada y Hermanos Gil, Agraciada y Capurro, y Agraciada y Valentín Gómez. Según informó la IMM, estas tareas también se realizarán intentando mantener la circulación por la media calzada restante, por lo que “no se prevén cortes totales de la avenida durante la ejecución de los trabajos”. La obra tiene un costo estimado de $ 15.150.000 y un plazo de cuatro semanas.

Desvíos de tránsito y cambios en líneas de transporte

A partir del próximo lunes 1º de junio desde las 20:00 horas habrá desvío de transporte con motivo del comienzo de la obra, en 19 de abril y Agraciada y en Juan Carlos Blanco y Agraciada.

Las líneas 522 Sayago y 538 Buceo desviarán por: Agraciada, Buschental, Adolfo Berro, 19 de abril/ Juan Carlos Blanco a sus rutas habituales.

Las líneas 522 Pocitos y 538 Plaza España desviarán por: Lucas Obes, Buschental, Agraciada a sus rutas habituales.

Ómnibus circulando por las calles de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

Paradas suspendidas

Paradas de Juan Carlos Blanco y 19 de abril entre Adolfo Berro y Agraciada (hacia el centro).

Paradas de 19 de abril y de Juan Carlos Blanco entre 19 de abril y Agraciada (hacia Paso Molino).

Paradas provisorias

Adolfo Berro y 19 de abril.

Adolfo Berro y Juan Carlos Blanco.

El martes 2 de junio habrá nuevos desvíos de transporte también desde las 20:00 horas.

Las líneas 17 Cerro y 76 Casabó desviarán por: Agraciada, Enrique Turini, Manuel Correa, Capurro a sus rutas habituales.

Las líneas 17 y 76 hacia Punta Carretas desviarán por: Capurro, Uruguayana, Hermanos Gil, Agraciada a sus rutas.

Estarán suspendidas las paradas de Capurro entre Manuel Correa y Agraciada. Y será parada provisoria la de Hermanos Gil y Agraciada (en sentido hacia Punta Carretas).

La Intendencia de Montevideo recomendó a conductores que circulan por la avenida Agraciada informarse sobre los desvíos y paradas provisorias, y prever mayores tiempos de viaje mientras se desarrollen las obras, que se extenderán durante aproximadamente un mes. Más información y actualizaciones pueden consultarse en el portal oficial de la comuna.