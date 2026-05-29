OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este lunes 1 de junio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados de mejoras en la red de distribución durante este lunes 1 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según el aviso oficial, la afectación se concentrará en el barrio Punta Carretas, en el área delimitada por las calles José Vázquez Ledesma, Rambla Mahatma Gandhi, Joaquín Núñez y José Ellauri. El servicio se verá resentido desde las 08:30 y, de acuerdo con el cronograma informado, la normalización está prevista para las 13:00 del mismo día.

Peatones caminando frente a la fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

OSE indicó que, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de las tareas realizadas, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua. Ante la aparición de inconvenientes posteriores a la reposición, el organismo recomienda solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o del *1871 desde teléfonos móviles.

El comunicado agrega que, en caso de mal tiempo, los trabajos programados serán suspendidos hasta nuevo aviso. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.