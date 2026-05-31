Tres estrategias para desarrollar una mente abierta y flexible, y resolver conflictos cotidianos

La capacidad de cambiar de opinión frente a nuevos datos y evidencias es considerada por especialistas como una señal de flexibilidad cognitiva, humildad intelectual y madurez emocional, lejos de las ideas tradicionales que relacionan este comportamiento con inseguridad o debilidad de carácter.

Diversas investigaciones realizadas por instituciones académicas como Universidad de Cambridge y Universidad de Connecticut concluyen que las personas con mayor capacidad intelectual suelen aceptar con más facilidad la posibilidad de equivocarse y muestran una mejor disposición para revisar sus propias creencias. Según los especialistas, este fenómeno está vinculado a procesos psicológicos complejos que diferencian la apertura mental de la rigidez cognitiva.

La relación entre humildad intelectual e inteligencia

Un estudio desarrollado en 2019 por investigadores de la Universidad de Cambridge , reveló que las personas con altos niveles de humildad intelectual también presentan mayores capacidades de análisis, aprendizaje y adaptación.

Leer cultiva y abre la mente. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Los investigadores concluyeron que estas habilidades permiten:



Reconocer errores propios.

Evaluar objetivamente diferentes perspectivas.

Modificar opiniones frente a argumentos más sólidos.

Desarrollar mayor pensamiento crítico.

Erasmo de Rotterdam. Imagen: Wikimedia.

La investigación también cuestiona la creencia de que la inteligencia está asociada a la certeza absoluta o a mantener posturas inamovibles. Por el contrario, las personas con elevada capacidad analítica suelen escuchar ideas opuestas sin percibirlas como una amenaza para su identidad o autoestima, priorizando la búsqueda de conocimiento por encima del ego.

Por qué cambiar de opinión puede resultar difícil

Estudios realizados por la Universidad de Connecticut explican que las creencias personales se construyen desde la infancia a través de la educación, el entorno familiar, la cultura y las experiencias sociales.

Con el paso del tiempo, estas ideas se integran profundamente en la identidad de cada persona. Por eso, cuando alguien cuestiona ciertas creencias políticas, religiosas o sociales, el cerebro puede interpretar esa situación como una amenaza emocional.

Los especialistas señalan que el cerebro humano tiende naturalmente a buscar estabilidad y coherencia interna. Mantener opiniones firmes brinda una sensación de control y pertenencia social.

Esto explica por qué muchas personas reaccionan con enojo o rechazo frente a nuevas evidencias: no necesariamente por falta de información, sino por miedo a perder seguridad emocional o aceptación dentro de su grupo social.

La madurez emocional y la capacidad de adaptación

El psicólogo Manuel Taboada sostiene que revisar las propias convicciones requiere valentía, tolerancia a la incertidumbre y un importante nivel de desarrollo psicológico.

Según el especialista, aferrarse rígidamente a una idea sin considerar nuevos contextos o experiencias puede reflejar rigidez mental y dificultades de adaptación.

Por el contrario, las personas con mayor madurez emocional entienden el aprendizaje como un proceso continuo de revisión y crecimiento personal.

Esta actitud también mejora la resolución de conflictos en ámbitos laborales, familiares y de pareja, ya que favorece el diálogo, reduce la polarización y fortalece las relaciones interpersonales.

Cómo desarrollar una mente más abierta

Hedy Lamarr: actriz, ingeniera, inventora. Foto: Commons.

Los expertos afirman que la flexibilidad cognitiva puede entrenarse mediante hábitos y prácticas específicas.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran:



Escuchar puntos de vista diferentes.

Consumir información verificada y confiable.

Practicar debates respetuosos.

Evitar discusiones agresivas o descalificaciones.

Formular preguntas reflexivas.

Especialistas explican que la forma en que se desarrolla una conversación influye directamente en la apertura mental. Cuando una persona se siente atacada o ridiculizada, el cerebro activa mecanismos defensivos que dificultan el diálogo y el aprendizaje. En cambio, los intercambios basados en el respeto y la reflexión facilitan que las personas revisen sus propios sesgos sin sentirse humilladas.

Para los investigadores, aceptar un error y estar dispuesto a cambiar de opinión no representa debilidad, sino una señal de seguridad emocional, inteligencia y auténtico pensamiento crítico.