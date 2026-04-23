Alerta por éxtasis y ketamina: OEA advierte "cambio estructural" en la región por mezcla de drogas sintéticas

Un estudio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arrojó que la mezcla de drogas sintéticas es el nuevo riesgo en la región, desplazando así el surgimiento de sustancias nuevas como el principal factor de alerta. Esto supone un "cambio estructural" en el mercado de drogas sintéticas en las Américas.

El informe “Tendencias de las drogas sintéticas en las Américas (2019–2025)", elaborado con datos del Sistema de Alerta Temprana de las Américas (SATA), gestionado por la Cicad, marcó que en 2025 casi siete de cada diez (67%) alertas recibidas describían productos con dos o más sustancias, incluyendo “combinaciones de estimulantes, opioides sintéticos, benzodiacepinas, disociativos, sedantes veterinarios y aditivos industriales”.

“Las alertas actuales rara vez identifican una entidad química completamente nueva; describen, en cambio, mezclas novedosas y reformulaciones comerciales de compuestos ya conocidos, muchas veces vendidos con estéticas engañosas y nombres callejeros cambiantes”, indicó el informe, al que accedió El País. “Estas mezclas y adulterantes hacen que los efectos del consumo de drogas sean cada vez más tóxicos e impredecibles”, puntualizó.

"Lo que muestran nuestros datos de alerta temprana es un mercado de drogas que evoluciona más rápido de lo que muchos países logran detectar hoy", señaló, en tanto, el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Marques. En ese sentido, desde el organismo se marcó que las "combinaciones impredecibles" de múltiples sustancias, implican un giro que plantea la necesidad de "repensar" cómo los sistemas nacionales detectan y responden a la amenaza sintética.

Los datos del SATA marcan que en América del Sur las sustancias tipo éxtasis (MDMA) y la ketamina, siendo esta última generalmente el componente principal del “tusi” o la "cocaína rosa", se encuentran entre las drogas sintéticas detectadas con “mayor frecuencia”. En las alertas de América del Norte “predominan” los opioides sintéticos, particularmente el fentanilo y, más recientemente, los nitacenos y sus mezclas.