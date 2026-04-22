Lacalle y Sanguinetti hablaron contra “impunidad” en redes y sobre “gobernar por Twitter” en evento internacional

Los expresidentes Luis Alberto Lacalle de Herrera y Julio María Sanguinetti disertaron este miércoles en el segundo día de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se lleva a cabo esta semana en la Intendencia de Montevideo.

Un tema al que se refirieron fue el rol de internet y las redes sociales en el debate político. El expresidente blanco señaló que “uno de los grandes temas a dilucidar es el anonimato de las redes”, el cual “fomenta la cobardía, el insulto, la falta de responsabilidad, el exacerbar a la gente”.

“Ese es el gran mal. Para mí el anonimato es el que ha ensuciado fundamentalmente la vida política de estos tiempos. Se dice cualquier barbaridad sobre la persona con una impunidad que hay que buscarle remedio”, manifestó.

Su par colorado afirmó que el impacto de la tecnología sobre la democracia ha sido más sobre “el concepto de representación”.

“Como decía Humberto Eco, las redes le dieron micrófono y eco a cualquier imbécil. Y es así. Si algo generó, sin ese calificativo tan duro, es un ciudadano que se cree representante de sí mismo, que ya no tiene que ir a un partido a exponer, a una parroquia a comentar sobre sus necesidades sociales, su angustia o lo que fuere, sino que él mismo se representa”, sostuvo.

En ese sentido, arremetió contra el uso de las redes sociales por parte de gobernantes en la gestión pública: “Ahora tenemos presidentes que gobiernan por Twitter, que gobiernan en la noche. Lo vimos esta última semana. El presidente de Estados Unidos y el presidente de la Argentina haciendo tuits a las 3 de la mañana. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Calmando el insomnio quienes ejercen el poder. Tremendo”.

Asimismo, Lacalle criticó que hoy en día “no hay pausa para la reflexión”, pues “el presidente que está en el triqui-triqui este, se le ocurre una cosa y la dice”.

Por otro lado, el exmandatario nacionalista sostuvo que los partidos políticos uruguayos “han sido como la varilla de acero dentro de una columna de concreto”, ya que brindan “flexibilidad y fortaleza” a la estructura. En ese sentido, criticó los casos en que los programas partidarios “desembarcan con una guía de teléfono de 200, 400 o 900 páginas”.

Por su parte, el referente colorado cuestionó fenómenos como el del presidente argentino, Javier Milei, nacidos de “momentos de vacío político y de respuestas dramáticas a esos vacíos”.

“Es decir, la Argentina estaba en un momento absolutamente crítico, entonces aparece un salvador. Logra en los primeros tiempos algo muy importante que es la baja de la inflación, en un país dramáticamente adherido a ese problema. Pero a partir de ahí, y acá voy a dar una opinión muy personal, veo que el gran problema es, en este caso, la propia actitud del presidente”, dijo en referencia a su perfil discursivo y su comportamiento hostil hacia la prensa.

Según Sanguinetti, esto afecta a “una gran institución invisible que sustenta” los tres poderes del Estado, que es la confianza: “Si no hay confianza en las instituciones, no hay ninguna democracia que funcione. Es esencial. En las campañas electorales, ofrecer confianza, y desde el gobierno, asegurar la mayor confianza posible”.

También, ambos se expresaron en contra de que exista la reelección presidencial inmediata. Lacalle Herrera expresó que es menester “tener la humildad de terminar cosas que empezaron otros y de empezar cosas que uno no va a ver el fin, porque la va a terminar el próximo gobierno”.