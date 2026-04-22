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El País Información Policiales

Condenan a prisión por lavado de activos a hombre que tenía fusiles en camioneta vinculada a Fernández Albín

El Ministerio del Interior confirmó la condena a 20 meses de cárcel por blanqueo de capitales. El hombre era el dueño de la camioneta que contenía el armamento.

El País
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22/04/2026, 15:48
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Operación Nueva Era II
Operación Nueva Era II
Foto: Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior informó este miércoles que el Juez Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2.º Turno condenó a 20 meses de prisión por un delito de lavado de activos a un hombre que fue detenido días atrás en el marco de la operación Nueva Era II, en la que el pasado domingo se incautaron tres fusiles, varios miles de dólares y un vehículo en las inmediaciones del Parque Roosevelt.

De acuerdo a un comunicado de la cartera, el operativo fue realizado por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). La camioneta incautada era una Volkswagen Tiguan, que presentaba las matrículas en mal estado y se encontraba completamente bloqueada.

Dentro del vehículo, los efectivos encontraron US$ 30.000 en efectivo y tres armas de fuego tipo fusil, todas carentes de numeración, junto con sus respectivos cargadores y municiones.

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Entre los objetos incautados figuran un fusil Colt modelo AR-10 con 13 cartuchos calibre 7,62 x 51, además de otros dos fusiles negros, cuya marca y modelo aún están siendo determinados, con 25 cartuchos calibre .311 y 24 municiones calibre .223.

Vínculo con Fernández Albín

El Ministerio del Interior señaló que el procedimiento se enmarca en una investigación que ya había permitido la detención de Luis Fernando Fernández Albín y la imputación de los principales integrantes del grupo criminal.

El hombre condenado, que tiene 23 años, integraría de acuerdo al Ministerio del Interior "una organización criminal dedicada al lavado de activos, que operaba mediante la adquisición de bienes con el objetivo de dar apariencia lícita a dinero de origen ilegal dentro del país".

Este individuo además era el titular del vehículo incautado. En cuanto a su condena de 20 años de prisión, la cartera de seguridad informó que la misma se cumplirá en la modalidad de prisión efectiva durante cinco meses, y el resto se cumplirá en régimen de libertad a prueba.

Operativo policial porjuicio a Luis Fernandez Albin / Operativo policial por extradicion del narcotraficante Luis Fernandez Albin y translado al Juzgado de la calle Juan Carlos Gomez en Montevideo por audiencia de formalizacion en juicio por el cargamento de 2.200 kilogramos de cocaina incautados en Punta Espinillo en agosto, ND 20251218, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais
El conocido delincuente Luis Fernández Albín se encuentra en la cárcel desde el 29 de diciembre pasado, cuando el hombre fue imputado por varios delitos.
Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais
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