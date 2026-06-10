Saibari, el de los "pies torcidos": nació en España pero juega para Marruecos y un compañero lo apodó "Maradona"

Nació en España hace 25 años y sus padres marroquíes lo criaron en Bélgica. Cuando tenía dos años un médico le pronóstico que tendría eternas dificultades para caminar pero Ismail Saibari nunca dejó de correr en busca de la gloria. Aquel día, en un consultorio del Departamento de Salud de Cataluña en Terrassa, el suburbio a 18 kilómetros de Barcelona donde vivían, el diagnóstico no hizo más que aumentar la preocupación por los pies del chico, que apuntaban exageradamente hacia adentro. Aun así, el doctor les indicó un tratamiento con un dispositivo ortopédico especial para ayudar a enderezar las extremidades y caminar recto. Lo usó durante más de un año y funcionó.

En la actualidad, esos pies están valorados en unos 40 millones de euros, y más que eso, pueden hacer feliz a un país entero. Al igual que sus compañeros de selección Achraf o Brahim, Saibari nació en España, pero siempre supo que quería jugar por Marruecos.

El primero en acercarse a conversar con él fue Roberto Martínez, que por entonces dirigía a los Diablos Rojos, la selección del país hacia dónde, en 2007, lo había llevado su familia, empujada por la crisis económica. El futuro crack tenía solo seis años. El actual entrenador de Portugal le ofreció sumarse al equipo que lideraban Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, pero la carta de Ismail ya estaba marcada: “Desde niño siempre he dicho que quería jugar para Marruecos porque mis padres son de allí. Siempre ha sido mi sueño y no he deseado otra cosa”, confesaría más tarde.

De defensa a mediocampista

Ismail Saibari se sumó a Marruecos luego de ser semifinalista de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Foto: AFP.

Ismail Saibari fue adelantando su posición en la cancha. Arrancó como marcador central y lentamente fue pasando por todos los puestos del mediocampo hacia el arco contrario. El resultado es una característica que destacan todos los entrenadores y analistas: la polivalencia.

Según surge de la estadística que publica el portal Transfermarkt, desde su debut en el club neerlandés lleva disputados 53 encuentros como volante central, 42 como mediocampista ofensivo o enganche, 19 como extremo derecho, 13 como puntero izquierdo, 6 como centrodelantero y 1 como volante por izquierda. Su versatilidad se repite en la selección, donde en 29 actuaciones en 11 fue enganche; en 8, mediocampista central; en 7, extremo por alguna de las bandas; en 2, centrodelantero; y en 1, volante por izquierda. En el último amistoso de Marruecos, ante Madagascar, se ubicó como número 9 y marcó los dos primeros goles del 4-0 final. Como resumió Peter Bosz, su entrenador en Eindhoven: “Combina potencia con técnica y además tiene visión de juego. Puede decirse que es un jugador bastante completo”.

Johan Bakayoko, delantero belga que actualmente está en el RB Leipzig alemán, conoce bien a Saibari, ya que compartieron siete temporadas entre el filial y el primer equipo del PSV, y para él no es ninguna sorpresa el presente de su excompañero. Hace tres años, en una charla con la página oficial del club, afirmaba que el chico de Terrassa podía convertirse en uno de los mejores jugadores de la Eredivisie: “Es muy especial, muy bueno en el uno contra uno y físicamente muy fuerte. Yo lo llamo Maradona”.

Así que ese mismo niño, que se formó en diferentes clubes belgas como Beerschot, Anderlecht, Mechelen y Genk, hasta que el PSV se interesó en él y completó el traspaso en julio de 2020, se unió a la selección revelación de 2022, luego de ser semifinalista del Mundial de Qatar.

Este año fue elegido como mejor jugador de la temporada 2025/2026 en la Eredivisie, la liga de los Países Bajos y llega de la mejor forma al Mundial 2026, donde su selección compartirá grupo con Brasil, Haití y Escocia.

Debutará este sábado 13 ante la Canarinha, desde las 19 horas de Uruguay.

En base a La Nación / GDA.