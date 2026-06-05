El saludo de Gianni Infantino a Uruguay: "Continuar con su increíble legado e inspirar al mundo una vez más"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dedicó un posteo a Uruguay en la previa del Mundial 2026. "¡Les deseamos todo lo mejor en su objetivo de continuar con su increíble legado e inspirar al mundo una vez más!", fue la frase que destacó entre las que publicó el suizo.

En la previa de la máxima cita mundialista, Infantino ha saludado a una selección que disputará el torneo por día en orden alfabético y este jueves le llegó el turno a la Celeste. El mandamás de la FIFA le deseó suerte al equipo de Marcelo Bielsa a través de un posteo de Instagram que acompañó con varias imágenes.

"Como ganadores de la primera Copa del Mundo de la historia y orgullosos bicampeones, Uruguay aporta un rico historial a la competición", agregó el presidente de la FIFA en su publicación que hizo tanto en inglés, como en español.

Las fotos que acompañan la publicación muestran un festejo de Federico Valverde portando la cinta de capitán, junto a Facundo Pellistri, a Ignacio Alonso recibiendo un obsequio de su parte, luego aparece el video del primer gol de Giorgian de Arrascaeta en el partido de la fase de grupos del pasado Mundial frente a Ghana. Este último lo acompaña con un par de festejos del jugador del Flamengo mezclados con celebraciones de los hinchas y también figura la foto del plantel de la selección el día que obtuvo el boleto al Mundial 2026.

El posteo lo cierra con el calendario de partidos de la Celeste, que enfrentará a Arabia Saudita el 15 de junio, a Cabo Verde el 21 y a España el 26, seguido del hashtag "#FootballUnitesThe World" con el que la FIFA se identifica en sus spots.

En el itinerario de Infantino solo le falta saludar a Uzbekistán, que tendrá su estreno en Mundiales, como nación independiente.