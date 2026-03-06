El “apagá la luz” de la ministra Cardona y el mensaje a empresas para que ahorren energía y puedan ser más competitivas

“Apagá la luz”, dijo la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, evocando una frase repetida en la historia de los hogares uruguayos y que viene de los tiempos en los que el país tenía restricciones de energía y apagones, que llevó a hábitos de austeridad, pero que, en gran medida, aún se mantiene como idiosincrasia. “No hay que perder ese convencimiento porque se debe cuidar los recursos, no solo por un tema de costos, sino por respeto a la eficiencia energética para las generaciones futuras”, agregó ante un público de edades diferentes que se sintió identificado con esta consigna cotidiana en muchas casas, a la que Cardona llamó “la herencia del cuidado”.

“El ahorro energético tiene que estar también en las empresas porque repercute en la competitividad, al bajarse los costos”, apuntando a que los esfuerzos no deben estar solo del lado del Estado. “Lo que las empresas pueden ahorrar en luz, lo pueden invertir en otras cosas para ser más competitivos”, opinó.

Así la ministra Cardona abrió el evento “Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025-2035” y el lanzamiento de la edición 2026 de Premio Nacional en esta materia, que contó también con la participación de Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas; Tamara Paseyro, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial; Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente; José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, y Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El cierre del evento, que se llevó a cabo ayer en la Torre Ejecutivia, estuvo a cargo de la directora nacional de Energía, Arianna Spinelli.

Cardona fundamentó la presencia de máximas autoridades ministeriales por la “transversalidad” del tema energético —dijo— y puso énfasis en que hay que pasar de la “revolución de la matriz eléctrica a la revolución de la matriz energética”,a través de esfuerzos coordinados de las distintas carteras, sector público y privado.

La titular del MIEM, Fernanda Cardona. El País.

Los principales ejes del Plan 2025-2035 —concebido en el marco de una política de Estado, más allá de los gobiernos— establece metas para los sectores residencial, movilidad, industria, comercial, servicios y primario; refuerza la innovación, el acceso al financiamiento y la capacitación; e institucionaliza el Consejo Nacional de Eficiencia Energética como ámbito de articulación y seguimiento interministerial; entre otros ítems.

“La eficiencia energética es necesaria y es un elemento de soberanía. Nada más independiente que abastecernos de nuestros propios recursos y no tener que importarlos”, dijo Cardona.

Más tarde, consultada en rueda de prensa por los comentarios del diputado del partido Nacional Fermín Farinha sobre que el presidente Yamandú Orsi no se ha pronunciado sobre la instalación de la empresa HIF en Uruguay —la que representa una inversión de US$ 5.000 millones (la más grande en la historia del país)—, Cardona dijo que es un tema que vienen analizando desde el principio de la administración y que el hecho que no se hable del asunto, no quiere decir que no se esté trabajando en él. Recordó que el gobierno uruguayo firmó un memorándum de entendimiento con la empresa en diciembre de 2025.

“Hemos tenido reuniones con el intendente de Paysandú (Nicolás Olivera) por este tema y lo invitamos a una reunión con Cancillería”, afirmó, enumerando los ministerios que están sobre este asunto que, además, tiene plazos, como por ejemplo, definiciones que deben estar listas en marzo, y el último plazo a fin de año, que “es cuando la empresa debe tomar su decisión de inversión”, aclaró Cardona.

Como avances, mencionó que los “Consejos de Industrias” y los “núcleos de industria” son una realidad, destacó a la Intendencia de Canelones está trabajando “brillantemente” —dijo— en esto, y que desde el pasado 1° de enero, con el Presupuesto Nacional vigente, se creó un comité de Planificación Estratégico de Energía.

Otros ministerios

Por su parte, Etcheverry ratificó los rumbos esbozados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y destacó que en marzo de 2025 se conformó la Comisión de la Movilidad Sostenible, con un compromiso fuerte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de avanzar en el objetivo de tener el 50% de la flota de transporte público eléctrico o sostenible para el año 2050.

También destacó que en setiembre de 2026 se concretó un fideicomiso que permitió a gran parte de las empresas acceder a la financiación para la empezar o continuar la renovación de la flota a eléctrica. Otro hito fue el pasaje al alumbrado LED, como una forma de eficiencia energética y de mejor administración para los barrios.

A su turno, Paseyro consideró que la cartera que dirige debe garantizar el acceso a viviendas perdurables en el tiempo, que ofrezcan calidad, confort y costos sostenibles. “Si no, el traslado de costos golpean más a los que menos dinero tienen”, advirtió.

En ese marco, anunció la iniciativa de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial va a medir la eficiencia de los proyectos de construcciones ya desde el pliego de las licitaciones en el sector, para alinear la política habitacional con la energética. De ahí también que el ministerio incluirá la exigencia de certificación energética a los concursantes, para elevar los estándares.

Evento interministerial sobre Plan Nacional de Eficiencia Energética, organizado por el MIEM. El País.

De su lado, Ortuño consideró que la política energética ha tomado un “nuevo impulso” con esta administración, que es “fundamental para el cuidado del ambiente y el cambio climático”, siendo Uruguay un país vulnerable a ese fenómeno, además de haber firmado los Acuerdos de París. El ministro informó que están trabajando en un plan de acción climática local, con las intendencias, con mirada a más de 10 años.

Destacó que organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros, le han dicho recientemente que Uruguay ya es una referencia con la transformación energética, y que es activo.

Mahía, definiéndose a sí mismo en broma como un “apagador de luces serial, de la televisión cuando nadie la ve y hasta del máximo aprovechamiento de la pasta de dientes”, abogó para que los estímulos tributarios aterricen también en la educación. En diálogo posterior con El País, afirmó que el tema del ahorro energético había que llevarlo más a las instituciones de educación, lo que abarca educación vial, ambiental, financiera, entre otras.

Finalmente, Arím consideró que Uruguay recorrió un “intenso camino” para llegar a su actual lugar de eficiencia energética, privilegiado en comparación con muchos otros países. Pero que no se llegó por “la mano invisible del mercado, sino por una política con un sistema de incentivos con elementos de sustentabilidad”, afinó.

Concluyó diciendo que “el nuevo plan energético es audaz y desafiante, requiere instituciones robustas, mediciones de la energía y estudios de costo-beneficio, además de incorporar innovación”.