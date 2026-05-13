"La culpa es de Colón" y "más gobierno y menos comité": oposición arremete contra Oddone tras encuentro en ADM

Luego de las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, quien dijo este miércoles en el marco de un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que es "temerario" decir que el equipo económico se "está rifando la sostenibilidad fiscal" por las medidas anunciadas en materia de seguridad social, dirigentes de la oposición salieron al cruce de los dichos del jerarca de Gobierno.

"En las últimas semanas hemos pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Me he tenido que dedicar varias semanas también, reconozco que por algunos errores de comunicación del gobierno, que me hago cargo de ellos, a explicarle a un conjunto de gente del exterior que lo que está ocurriendo no es como aparentemente se está discutiendo", fueron las palabras de Oddone en el encuentro.

Para el exministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, el "debate doméstico" al que se refirió Oddone se generó "por la reacción del Gobierno con comentarios favorables a algunas iniciativas del Diálogo Social", las cuales a su criterio "afectan la estabilidad".

"No es perdiendo la calma que lo va a resolver. Lo que debe decir el ministro es que se descartan esas iniciativas, pero no lo ha hecho", dijo Mieres en X.

Este debate se generó por la reacción del Gobierno con comentarios favorables a algunas iniciativas del Diálogo Social que obviamente afectan la estabilidad. No es perdiendo la calma que lo va a resolver. Lo que debe decir el Ministro es que se descartan esas iniciativas, pero no… https://t.co/137fjjtHXA — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) May 13, 2026

Por su parte, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva hizo referencia a las palabras de Oddone y dijo que "temerario" es "salir a decir que el plebiscito de las AFAP no estaba tallado en piedra".

"Más gobierno y menos comité. Basta con que digan, del Diálogo Social random ese, el tema AFAP queda como está hasta ahora. Seguir comunicando así también es de orientales, pero otros los samuráis, que hacen del harakiri un ritual sagrado", apuntó el legislador nacionalista.

Temerario es salir a decir que el plebiscito de las AFAPS no estaba tallado en piedra , es escuchar a los sindicalistas, diputados y agentes de un gobierno que pareciera que no termina de entender el impacto de sus redondillas.

Más gobierno y menos comité . Basta con que digan,… — Sebastian Da Silva (@camboue) May 13, 2026

En tanto, el senador nacionalista Rodrigo Blás manifestó que para Oddone, tanto "la oposición, como los analistas y la prensa atacan la estabilidad del país por hablar de la modificación del régimen de AFAP, aumento del gasto, más impuestos, desequilibrio fiscal y metas mal calculadas".

"O sea: el problema no es que el Gobierno haga todo eso. El problema es que alguien lo diga", escribió Blas en X.

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La culpa es de Colón.

Para el Ministro, oposición, analistas y medios atacan la estabilidad del país por hablar de la modificación del régimen de AFAP, aumento del gasto, más impuestos, desequilibrio fiscal y metas mal calculadas.



O sea: el problema no es… — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) May 13, 2026

Gabriel Oddone en la presentación de Uruguay XXI. Foto: Presidencia.

Otro legislador nacionalista, el diputado Pedro Jisdonian, dijo que Oddone estaba "enojado y agresivo". Sostuvo que al ministro "se le terminó la paciencia cuando le empezaron a pedir explicaciones de verdad".

"¿Qué pasó con el hombre del diálogo y la moderación? Se enoja porque le marcan los riesgos de las aventuras de su barra radical y el PIT-CNT, se enoja porque sus propios exsocios le advierten el peligro. ¡Se enoja con la realidad!", dijo Jisdonian en X.

Añadió que Uruguay "no necesita berrinches, necesita certezas"."¡Hágase cargo y deje el enojo para el gimnasio!", apuntó.