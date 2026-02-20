Carlos Manta: del "se corre riesgo que se pare el fútbol" a la crítica “al gobierno que le gusta meter cuchara”

Carlos Manta, integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, criticó el accionar del gobierno en el tema de los derechos de televisación del fútbol uruguayo y apuntó contra la empresa Tenfield, mientras contó que la firma de los contratos puede y debe resolverse en los próximos días ya que de lo contrario, podría pararse la actividad.

El integrante del Ejecutivo de la AUF comenzó hablando sobre lo que sucede con la transmisión del fútbol uruguayo para el exterior y dijo: “Soy optimista y lo van a poder ver a la brevedad porque se está muy pero muy cerca de un acuerdo con Antel. Están los borradores hechos y solo falta la firma. La gente del exterior que se quede tranquila que estamos cerca de que puedan volver a ver el fútbol uruguayo”. Consultado acerca de lo que pasará con el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura, el dirigente fue más claro: “Ahí sí, porque cuando hay clásico se mueve toda la estantería”, sostuvo en diálogo con #Minuto 1 (Carve Deportiva).

Sobre la posibilidad de que el fútbol uruguayo se transmita nuevamente por Antel TV este fin de semana, Manta expresó: “Este fin de semana lo veo difícil, porque hay reuniones entre las empresas y la AUF y esperemos que se pueda contemplar a todas las empresa y firmar los contratos porque atrás de esos contratos tienen los clubes la posibilidad de hacerse con un dinero porque no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de la industria más grande sin chimenea que hay en este país. Y atrás de todo esto hay muchísima gente, familias que viven de esto, no solo los jugadores ni los profesionales que están alrededor, sino todo el entorno que incluye a los medios, los periodistas, todos. Es una industria muy grande. Entonces, si nosotros no conseguimos los recursos suficientes para que este núcleo siga para adelante, sin los derechos de televisión, hay que cerrar la fábrica y hay que cerrar las industrias. Se consiguió algo que ni yo pensaba que se podía conseguir. Es una renovación que creo que ni el más optimista pensaba que valía tanto el fútbol uruguayo, ¿estamos de acuerdo?”.

“Si (el negocio) se pincha hay que buscar por qué se pincha, quiénes son los interesados en que se pinche. Yo soy optimista, porque soy muy respetuoso de que si vos tenés una empresa querés ganar dinero, así de sencillo. Y no soy la Madre Teresa de Calcuta pero si tenés una empresa querés ganar dinero. Y si vos no podés ganar dinero, no te metés en este baile. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo soy muy respetuoso de las empresas que se juegan por el fútbol, Ahora, si no se llega a una solución, no sé cómo vamos a seguir. Capaz que es ese el gran objetivo que se busca. ¿Cómo se sigue? Porque los clubes no pueden recibir dinero hasta que no estén los contratos de televisación firmados”, explicó el integrante del Ejecutivo.

Televisación de un partido en el Campus Municipal de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

Sobre la firma de los contratos, Manta dijo que hay una reunión prevista entre AUF y Tenfield para este viernes y contó: "Yo pongo los dos escenarios. Capaz que se reúnen hoy, se solucionan los temas y punto, se terminan todos los problemas y somos todos felices. Los clubes van tener el contrato de televisión, que es un cheque por contrato de televisión, porque ya está la persona para los fideicomisos para descontar los derechos de televisión, porque eso está confirmado con garantía que la persona que compre esos derechos, los clubes pueden ceder una sesión de derecho y se soluciona todos los problemas institucionales. Ahora, si no se firma, esto es fácil: hay un plazo. Era de 30 días y se vence el 22 de febrero. Ahora tengo entendido que, de buena fe, vamos a esperar a ver si se puede tirar una semana más. No se va a estirar más del clásico (1 de marzo). Se iba a poner una fecha para todos igual, para que todos tengan la tranquilidad y las condiciones, que sean respetable por todos, para cuidar los derechos de todos. Estamos velando por eso, por los derechos de todas las empresas que apostaron al fútbol”.

Pero, ¿qué pasa si los contratos no se firman antes del clásico? Así lo explicó Carlos Manta: “Veremos a ver qué va a hacer el gobierno que está y no está. Yo quiero saber qué pasa si no hay más fútbol en este país, a ver quién es el responsable. Estoy hablando del gobierno, que no digo la cúpula de más arriba, no estoy hablando de presidencia, estoy hablando de que hay interlocutores que están tratando influir en muchas decisiones y después si mañana se para totalmente el fútbol no sé si querrán ponerse el saco ese. Si no hay plata, se para el fútbol, es una cadena esto”.

Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF. Foto: Estefanía Leal.

"Se corre gran riesgo de que se paralice el fútbol", dijo Carlos Manta

Carlos Manta comentó también que la situación económica de las instituciones del fútbol uruguayo no es la mejor y que si no se firman los contratos, la actividad podría detenerse: “Los clubes están sin un peso, comenzó el campeonato y llega un momento en el que el jugador tiene todo el derecho de a cobrar mes a mes, como cualquier trabajador. No tenemos los documentos firmados y se corre el gran riesgo de que se paralice el fútbol. Quiero saber qué va a hacer el gobierno de este país con la industria más grande sin fútbol si les gusta meter la cuchara”.

“Primero los contratos, vos no podés esquilar al borrego si no lo cazas. Vos no podés repartir algo que no tenés. Cuando se firmen los contratos ahí si eso es cash, es dinero. Esos documentos los hacés plata enseguida”, añadió.

“Yo no puedo asegurar nada, lo que sí sé es que me preocupa que hay que buscar las soluciones antes de que llegue la sangre al río. Entonces yo les pregunto qué va a pasar si mañana se siguen dilatando los contratos y no entra el dinero más importante para todos los clubes que son los de los derechos de televisación. A veces me desespera porque escuché que el fútbol es cultura y que hay que pasarlo gratis. Estoy de acuerdo. ¿Pero quién le da de comer a la máquina?”, dijo Manta para luego agregar: “Yo no soy periodista. Si ustedes entran a escarbar se van a dar cuenta que desde hace mucho tiempo a esta parte hay un sector de un partido que son afines con la empresa con la que hoy hay una denuncia que se tiene que evacuar”. Consultado si esa cercanía es de Tenfield con el MPP, el integrante del Ejecutivo remarcó: “Bueno, menos mal que ustedes lo tienen al tanto también. Y no estoy hablando del gobierno en sí, sino de parte del gobierno que tiene incidencia en todo esto. Hay una relación y a las pruebas me remito”, expresó el dirigente.

Respecto a la denuncia anónima que hay contra la AUF y consultado por si entiende que fue Tenfield la que la hizo, Manta expresó: “Yo no puedo asegurar una cosa porque es anónima, pero es la única empresa que está hoy y que cedió los derechos para que los pasen gratis por Antel TV. Da a entender que sí, que es lo más seguro. No puedo dar 100% de seguridad pero todos pensamos que sí”.

“Sin contratos de televisión, no sé cómo se va a seguir. El 70% de las instituciones de hoy dependen de eso para pagar sus compromisos. La AUF asistió a equipos este año y el año pasado para sostenerlos porque lamentablemente no podían afrontar los compromisos. Por eso digo que la gestión es la reina de todo esto. Si vos tenés una buena gestión cada uno paga lo que puede pagar y no estaríamos en esta encrucijada”, añadió Manta.

Por otra parte, el integrante del Ejecutivo de la AUF hizo mención al trabajo honorario suyo y de sus compañeros: “Se están manejando 67 millones de dólares por los derechos de televisación y el cargo de Neutral es honorario. El único que no cobra es el Neutral y a veces se le juzga… A mí me sale 4.000 pesos cada vez que voy a Montevideo a la reunión del Ejecutivo y no me voy a poner a llorar, pero hay muchas que tenemos que buscar. Los directivos de la Mutual se pusieron sueldos. Nosotros, los del Ejecutivo, estamos enfermos y nos sale mucho dinero. Para tomar estas decisiones, estamos enfermos o locos, o las dos. O embriagados de ego que queremos estar en un lugar en el que quieren estar muchísimos y quizás es la zanahoria que tenemos nosotros”.