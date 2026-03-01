Se estrena el "Pasión" de la nueva era del fútbol uruguayo, con resumen de la fecha: quién será el conductor

El clásico Nacional - Peñarol de este domingo marcará también un estreno en materia televisiva. Luego de finalizado el partido, AUF TV y DirecTV (nuevos licenciatarios de los derechos de TV lineal para el fútbol uruguayo) estrenarán un programa resumen de la fecha, a la manera de lo que hizo por años Tenfield con su propuesta Pasión.

En esta ocasión, AUF TV recurre a una marca vigente de su programación: "La quinta tribuna", un programa que emite todas las tardes con la participación de Rodrigo Romano, Fabián Bertolini, Edward Piñón, Alfonso Irrázabal, Javier De León, entre otros. La propuesta de este domingo y de los domingos subsiguientes se denominará "La quinta tribuna +" y el conductor será Diego Muñoz, quien estará acompañado por un panel rotativo.

Para el estreno, serán de la partida Roberto Moar, Edward Piñón y Mariana Sequeira. Romano, por su parte, dará sus impresiones del post partido desde el Gran Parque Central. La propuesta irá por AUF TV y también DirecTV.

Muñoz, periodista con una marcada postura anti Tenfield, se incorporará también a las emisiones regulares de "La quinta tribuna", que va de 15:30 a 16:30. Este ciclo se cinco se incorporaría a la programación de DSports Uruguay, la señal de DirecTV donde se canaliza el fútbol uruguayo para los cables de Montevideo e Interior.

DirecTV y AUF han armado un nuevo equipo de periodistas para las transmisiones deportivas. La dupla central la integran Rodrigo Romano y Federico Buysan, pero la nómina está integrada por otros periodistas, en su mayoría con vínculos anteriores a AUF TV o DirecTV.

