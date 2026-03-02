Derechos de TV: Torneos-DirecTV, MediaPro y Tenfield firmaron los contratos tras casi 20 horas de reunión

Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se reunieron con los representantes de la empresa Tenfield y de Torneos-DirecTV para ponerle punto final a la firma de los contratos que adjudican los derechos de televisión del fútbol uruguayo por cable y streaming para el período comprendido entre enero 2026 y diciembre 2029. Le reunión comenzó en la tarde del lunes y se extendió durante toda la madrugada y hasta horas del mediodía de este martes.

Las empresas adjudicatarias habían sido convocadas para este lunes a partir de la hora 13:00 para la firma de los contratos, pero pasadas las 17:00 horas Tenfield fue la primera en llegar para la reunión el a sede de la AUF. Sin embargo, el consorcio Team Click Antel fue la primera empresa en firmar el lote 3 correspondiente a las transmisiones del fútbol uruguayo para el exterior. Posteriormente se dieron diversas reuniones en diferentes salas de la AUF para poder llegar a los respectivos acuerdos.

Se pudo observar al hijo del empresario Francisco Casal saliendo de la sede aunque no dio pistas sobre como estaban transcurriendo las negociaciones. Carlos Manta, integrante del ejecutivo se fue rumbo a Colonia sobre la hora 20:30 manifestando que estaba todo encaminado para la firma de los contratos restantes.

Días atrás, en el medio de la negociación, una denuncia anónima —que AUF en su defensa entiende que es de Tenfield— a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, —organismo que lo regula el Ministerio de Economía y Finanzas— por prácticas anticompetitivas, generó incertidumbre con la firma de los contratos en la jornada del lunes, al solicitar el denunciante un cese preventivo urgente para suspender la firma de los contratos.

Fachada del edificio sede de la Asociacion Uruguaya de Futbol (AUF) ubicada en Guayabo 1531, en Montevideo, ND 20230906, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Sin embargo, si bien el organismo dictaminó medidas en contra a las presunciones de la AUF, donde resalta que esta no puede fijar un precio mínimo a la empresa Tenfield para que esta comercialice el producto, decidió no suspender la firma de contratos, como la denuncia así lo solicitaba. Recordar que la empresa que se hizo con el streaming se vio restringida para transmitir por Antel TV la fecha 2, y se establecieron condiciones especiales para la tercera y cuarta jornada. Previamente, había transmitido la Supercopa Uruguaya y la primera fecha por la aplicación de la empresa estatal, sin un cargo adicional, al que el abonado de Internet de Antel ya pagaba.

Sobre las 5:00 de la mañana, MediaPro y Torneos-DirecTV se retiraron con los contratos firmados. Tenfield firmó tres de los lotes que adquirió, y recién sobre el mediodía de este martes firmó el acuerdo restante, según asintió Axel Casal, hijo del titular de Tenfield Francisco "Paco" Casal.

Clarin-Telecom (lote 6 del fútbol amateur) envió un documento pero no se hizo presente en la AUF. Es el último de los lotes que resta por firmar.