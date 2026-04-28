Prensa inglesa acusa de "juego sucio" a Simeone por el estado del césped para recibir a Arsenal en Champions

El periódico británico Mirror utilizó su portada de este martes para acusar de "juego sucio" al argentino Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, por sus tácticas con el césped, a un día del encuentro de ida de semifinales de la Champions League entre los rojiblancos y el Arsenal (16 horas de Uruguay - Disney+ y ESPN.).

"Simeone, a pain in the grASS (Simeone es un fastidio)", recoge la portada del diario deportivo, haciendo un juego de palabras con "ass" (culo) y "grass" (hierba), en la frase hecha "a pain in the ass" (un grano en el culo / un pesado).

La portada de Mirror de este martes 28 de abril. Foto: Captura.

En este mismo llegan a afirmar que el club del norte de Londres "teme más trucos sucios de Diego con el césped" que, según este medio, utilizó en las rondas previas ante el Tottenham Hotspur y Barcelona.

"Será una preocupación genuina para el Arsenal antes de su enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, que no son favoritos, pero su estadio, con capacidad para 70.000 espectadores, puede ser una gran arma. El público estará animando, mientras que Simeone tiene una gran experiencia para hacer la vida imposible a sus oponentes", completa la portada.

El artículo recoge las acusaciones de los Spurs, que atribuyeron los fallos del arquero Antonin Kinsky y de la defensa al exceso de riego, y del Barcelona, que se quejó de que el césped estaba demasiado alto, aunque la UEFA recalcó que la altura era la adecuada, ya que era menos de 30 milímetros.

"El Tottenham se quejó de que el campo estaba demasiado regado y eso llevó a los jugadores a resbalarse. El técnico del Barcelona, Hansi Flick, dijo que el césped estaba demasiado alto para intentar ralentizar el juego", añadieron.

¿Qué dice la normativa?

Diego Simeone previo al encuentro Atlético de Madrid-Arsenal por Champions. Foto: AFP.

Según la normativa, no se puede exceder la altura de 3 centímetros (30 milímetros) en todo el campo, y según el artículo 34.04 del Reglamento de la UEFA, "si el árbitro o el delegado de la UEFA lo consideran necesario, el club local podrá verse obligado a reducir la altura del césped para el partido y los entrenamientos".

En cuanto al riego, el club local tiene la obligación de comunicar el calendario de riego en la reunión previa al duelo y se deberá efectuar de manera uniforme sobre todo el campo.

El protocolo establece que, por norma general, el riego concluirá 60 minutos antes del pitido inicial, quedando a elección del club anfitrión la posibilidad de efectuarlo en un momento posterior.

Con información de EFE.