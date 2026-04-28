Atlético de Madrid vs. Arsenal por semifinales de Champions: día, hora, dónde ver y alineaciones probables

El Atlético de Madrid se enfrenta este miércoles al Arsenal en la ida de semifinales de Champions League en el estadio Riyadh Air Metropolitano y busca su primera final desde que perdió en los penales contra el Real Madrid en 2016 en Lisboa.

El encuentro comenzará a las 16 horas de Uruguay y se transmitirá en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN. El Colchonero ya cayó 4-0 contra el equipo inglés en la fase de grupos en octubre.

Los hombres de Diego Simeone —entre los que no estará José María Giménez— por lesión, vuelven a disputar una semifinal de la competición europea más prestigiosa por primera vez desde 2017 cuando cayeron de nuevo ante el Real Madrid, a la postre ganador del torneo ese año.

En este torneo, Atlético de Madrid viene de perder ante Barcelona por 2-1 mientras que Arsenal llega de empatar ante Sporting de Portugal por 0-0.

Giménez quedó afuera de la lista de convocados ya que a 45 días del Mundial no se recupera de una lesión sufrida el 4 de abril contra el Barcelona, por el partido correspondiente a LaLiga de España. El central uruguayo se perderá su séptimo partido consecutivo por una dolencia muscular.

José María Giménez celebra la clasificación de Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey. Foto: AFP.

Ya están listos, previsiblemente, tanto Lookman como Hancko. El extremo ha superado unas molestias sufridas en la final de la Copa del Rey. El defensa padeció un esguince de tobillo hace tres semanas, por el que ha sido baja en los cinco choques más recientes. La duda es si los dos formarán de inicio o esperarán en el banco frente al Arsenal.

El resto de efectivos, incluido el argentino Julián Álvarez, que no jugó por precaución el pasado sábado ante el Athletic Club, están a disposición de Diego Simeone para armar la convocatoria y el once titular, tras el entrenamiento matutino en el escenario del encuentro.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Álex Baena; Griezmann, Julián Álvarez.

Arsenal: Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rice, Ødegaard, Zubimendi; Saka, Gyökeres, Martinelli.

