¿Qué pasa con Aguirre en Peñarol? El peso de su nombre en el Consejo y el "partido clave" por Libertadores

Enviado a San Pablo, Brasil

El presente de Peñarol está lejos de ser el mejor. El momento que atraviesa el equipo no ilusiona al hincha y Diego Aguirre está en el ojo de la tormenta en la previa a un partido pesado de Copa Libertadores como el de este jueves frente a Corinthians desde la hora 21:00 (ESPN y Disney+) en el Neo Química Arena de San Pablo.

Es por eso que en la reunión del Consejo Directivo que se celebró en la tardecita de ayer, el tema de la actualidad deportiva estuvo arriba de la mesa durante un rato.

Hubo informe deportivo con la presencia de Marcelo Rodríguez, se hizo una actualización del estado sanitario de varios futbolistas –se confirmó la ausencia de Eduardo Darias en la delegación que este miércoles viaja a Brasil– y luego, ya sin el argentino, la cúpula dirigencial habló largo y tendido sobre el momento del conjunto aurinegro que ya suma cinco partidos sin triunfos con tres derrotas y dos empates y un saldo de cuatro goles a favor y el doble –ocho– en contra.

Y con este panorama, el futuro cercano es muy poco alentador para un plantel que afronta nuevamente una seguidilla importante ya que tras no haber tenido actividad internacional la semana pasada, ahora jugará cuatro partidos en 12 días entre torneo local y Libertadores.

Es por eso que puertas para adentro hay preocupación en medio de una mala racha que aún no se logró cortar, pero también hay una cuota de esperanza que está depositada en el único protagonista que puede cambiar esta historia: Diego Aguirre.

Si bien el apoyo del presidente Ignacio Ruglio no está en duda ni mucho menos por cómo se ha manejado el titular aurinegro con esta situación bancando a la Fiera desde todo punto de vista, hay quienes dentro del Consejo Directivo piensan que el crédito del entrenador se está agotando.

“Estamos en una situación crítica desde el juego y más allá de todas las lesiones, el equipo no viene respondiendo para nada. Y el equipo lo trabaja y lo arma el entrenador”, dijo a Ovación una fuente del Consejo Directivo consultada en medio del mal momento Mirasol.

Matías Arezo recibe una indicación de Diego Aguirre tras su gol ante Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, hay quienes sostienen en la interna de Peñarol que hay dos aspectos fundamentales para no dar un giro ante esta situación. Uno es que el Carbonero está arriba de Nacional en la tabla de posiciones del Torneo Apertura y hasta la fecha 13 peleó por el título mientras que el Tricolor se despidió con más antelación de esa lucha y otro es que si el entrenador era otro, el club ya habría tomado una decisión como lo hizo en otras oportunidades.

Pero el nombre de Diego Aguirre tiene peso. Tiene peso en la historia. Tiene peso en la interna y no importa si se trata de oficialismo u oposición. La Fiera tiene banca puertas para adentro, pero ante este contexto se genera otra gran interrogante: ¿podría renunciar el técnico aurinegro?

Desde el Consejo Directivo de Peñarol descartaron a Ovación que Aguirre haya puesto su cargo a disposición y manifestaron que lo ven con fuerzas como para seguir en su cargo más allá de lo abatido que se lo notó el domingo por la noche al declarar tras la derrota frente a Wanderers.

“Si bien estamos en una mala racha de resultados y no sale nada, lo veo a Diego con ganas de levantar eso por más que sea una situación crítica”, dijo otra fuente dirigencial consultada.

Además, según supo Ovación, ningún integrante del Consejo Directivo pidió la renuncia del entrenador de 60 años que volvió al club a fines de la temporada 2023.

De todas maneras, el partido de este jueves –si bien en la interna ya saben que pinta por demás complicado– puede llegar a ser clave en el futuro cercano ya que un triunfo sería milagroso y espantaría todo tipo de fantasmas, un empate significaría un muy buen resultado y una derrota, algo previsible, aunque luego hay que ver cómo se desencadena esa caída y además, como pega en lo anímico en el plantel, pero sobre todo en Diego Aguirre, el único que puede sacar a Peñarol de este mal momento, pero hasta ahora no lo ha podido conseguir.