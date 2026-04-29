El motivo por el que Eduardo Darias no viajará con el plantel de Peñarol a Brasil para jugar ante Corinthians

Enviado a San Pablo / Brasil

Luego de un empate ante Independiente Santa Fe como visitante (1-1) y una derrota ante Platense (1-2), como local, Peñarol asumirá el próximo jueves su tercera presentación en el Grupo E de la Copa Libertadores cuando desde las 21:00 visite a Corinthians de Brasil en el Neo Química Arena de la ciudad de San Pablo.

Para ese partido, Diego Aguirre sabe que tendrá muchas varias de peso como las que viene arrastrando de Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Leonardo Fernández o la que se sumó en los últimos días con Maximiliano Olivera. Javier Cabrera, más allá de que entrena con sus compañeros, aún no está para sumar minutos oficiales.

Con ese panorama, la Fiera tomó la decisión de que Eduardo Darias tampoco viaje a Brasil junto a sus compañeros de cara a la tercera presentación en el certamen internacional. El volante que ya no estuvo en la nómina ante Wanderers, no estará entre los viajeros del Carbonero que este miércoles parten desde el Aeropuerto de Carrasco.

Según pudo saber Ovación con fuentes aurinegras, la decisión del cuerpo técnico tiene su raíz en el cuidado del futbolista y la prioridad de cuidarlo pensando en el partido del jueves 7 de mayo cuando visite a Platense por la cuarta fecha en Vicente López.

Eduardo Darias intenta llevarse la pelota ante la marca de Emiliano Sosa en el partido entre Peñarol y Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Si bien no tiene lesión, al igual que ocurrió con otros futbolistas en distintos momentos de la temporada, se lo cuidará y por eso no será parte del plantel que partirá este miércoles a las 13:05 desde Uruguay para llegar a Brasil sobre las 15:35 y quedar hospedado a la espera del choque del jueves.

Cabe recordar que este partido entra también en una seguidilla complicada donde el Mirasol disputará cuatro partidos en menos de 15 días teniendo en cuenta el choque con el Timao, el partido con Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Apertura, el juego con Platense por Copa Libertadores y la última fecha del certamen local ante Cerro Largo en Melo donde —a pesar de no poder ser campeón— buscará sumar unidades pensando en la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El regreso de la delegación aurinegra desde Brasil se llevará a cabo el viernes 1° de mayo donde partirá desde el Aeropuero de Guarulhos a las 09:30 retornando a nuestro país a las 12:15 donde se aprontará para el choque ante el violeta del lunes a las 19:30 en el Campeón del Siglo.