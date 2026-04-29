Peñarol y el plantel para ir a Brasil: los que están, las dudas y las bajas para un duro juego de Libertadores

Enviado a San Pablo / Brasil

El día después de la derrota con Wanderers fue difícil en Peñarol, pero la tranquilidad la puso Matías Arezo, quien no se hizo estudios médicos al no tener una lesión de entidad y por lo tanto, el delantero entrena a la par de sus compañeros de cara al partido de este jueves frente a Corinthians por Copa Libertadores.

A esa novedad hay que sumarle que Lucas Ferreira y Luis Miguel Angulo volverán a la convocatoria luego de haber estado ausentes el domingo en la derrota por 1 a 0 frente al Bohemio en el Estadio Centenario y tras superar sus respectivas molestias musculares se apuntan en el viaje a San Pablo.

Por otra parte, una de las dudas está en los recambios que puede llegar a presentar Diego Aguirre en el transcurso del encuentro ya que luego de haber superado un desgarro muscular y ya estar trabajando con normalidad, Brandon Álvarez aparece como una opción para la Fiera, aunque su presencia en Brasil no está asegurada todavía.

Y más allá de eso hay que repasar también las ausencias que tendrá Peñarol para el juego ante Corinthians por Copa Libertadores a disputarse este jueves desde la hora 21:00 (ESPN y Disney+). Varias son por diferentes lesiones, una es por suspensión ya que Franco Escobar vio la roja contra Platense el 16 de abril en el Estadio Campeón del Siglo y no viajará a San Pablo, y otra es por precaución. Ahí la referencia es para Eduardo Darias, quien no viaja a San Pablo porque el objetivo del cuerpo técnico es que llegue en óptimas condiciones al partido del jueves 7 de mayo frente a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

A eso hay que sumarle las bajas de Leonardo Fernández, quien este jueves regresa a Montevideo tras haber sido operado de la rotura de ligamentos cruzados en España, Javier Cabrera –en el tramo final de la recuperación de esa misma lesión–, Nahuel Herrera –operado del hombro derecho en Madrid –, Emanuel Gularte con un desgarro con desprendimiento muscular y Maximiliano Olivera, también con rotura fibrilar, son las otras cinco bajas que tendrá el entrenador Mirasol para visitar el Neo Química Arena.

En lo que respecta a la delegación de jugadores, Washington Aguerre, Sebastián Britos y Leandro Díaz serán los arqueros, Kevin Rodríguez, Matías González, Andrés Madruga, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Diego Laxalt y Lucas Hernández los defensores, Jesús Trindade, Eric Remedi, Roberto Fernández y Tomás Olase los volantes, Germán Barbas y Brandon Álvarez pelean por un lugar, mientras que Leandro Umpiérrez, Luis Miguel Angulo, Gastón Togni, Franco González y Stiven Muhlethaler serían los atacantes y Matías Arezo, Abel Hernández y Facundo Batista los delanteros.