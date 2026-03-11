Ministro de Irán dijo que "no hay garantías" para jugar el Mundial en Estados Unidos y FIFA evalúa sustituirlo

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, declaró este miércoles que "no hay garantías" para que la selección de la República islámica visite los Estados Unidos para disputar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica.

"Dado que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder, no podemos participar en el Mundial bajo ninguna circunstancia", declaró a la televisión estatal el político iraní, pese a que todavía la Federación iraní no se lo comunicó oficialmente a ninguna autoridad de la FIFA.

🇮🇷 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.



❌ Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.



El motivo es claro: la guerra desatada el pasado 28 de febrero por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán, que resultaron en el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí entre otras miles de víctimas y heridos.

No obstante, según declaró al respecto el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el presidente republicano de Estados Unidos Donald Trump le aseguró que "por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo". Y enfatizó en que "ahora más que nunca, todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente".

FIFA President Gianni Infantino:



"This evening, I met with the President of the 🇺🇸 United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days.



Se abre una puerta para Irak y Emiratos Árabes

La retirada de Irán del la Copa del Mundo 2026 abre la expectativa para que otra selección asiática ocupe su lugar. En particular la selección de Irak, que se ganó el derecho a jugar el repechaje internacional, pero no le asegura una plaza, ya que el reglamento de la competición es ambiguo al respecto.

El apartado 6.7 de este reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

¿Qué equipos podrían verse favorecidos por esa retirada? Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que debía jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo, en Monterrey (México) contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese caso, podría acudir a ese repechaje la selección de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el playoff de la zona asiática y había quedado eliminado de cualquier chance.

Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa instancia de clasificación, situación que también podría afectar al conjunto emiratí.

"Debido al bloqueo del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos", dijo este miércoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.

“Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, agregó.

Con información de EFE