Además del alza de los precios del petróleo, los daños a la infraestructura empeoran la situación

El creciente número de ataques contra la infraestructura energética en el Golfo Pérsico podría perjudicar significativamente el ya precario suministro mundial de petróleo y gas natural, elevando drásticamente los precios de los combustibles.

La pasada semana se produjeron ataques contra importantes instalaciones energéticas en toda la región. La principal empresa energética estatal de Qatar, el tercer mayor proveedor mundial de gas natural licuado, informó el jueves de «incendios considerables y daños extensos» en sus instalaciones, tras los ataques sufridos también el miércoles en esas zonas.

La escalada de ataques dificultará enormemente la reparación y el reinicio de las operaciones de petróleo y gas para los productores de energía del Golfo cuando finalice la guerra. Los países asiáticos, principales compradores de energía del Golfo Pérsico, se enfrentan al mayor riesgo de escasez de combustible, pero el impacto del aumento de los precios del petróleo y el gas natural se sentirá en gran parte del mundo.

«Los precios subirán independientemente de si hay daños o no», afirmó Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, una consultora de investigación con sede en Washington. «Los daños solo empeoran la situación».

El jueves, los precios internacionales del petróleo subieron más del 10%, hasta alcanzar los 118 dólares por barril, antes de retroceder hasta los 111 dólares. Los precios del gas natural licuado aumentaron cerca de un 12% en Europa.

El miércoles, Irán y Qatar culparon a Israel del ataque al yacimiento de gas natural iraní de South Pars, que abastece de combustible a las centrales eléctricas de ese país. Horas después, Qatar acusó a Irán de atacar su Ciudad Industrial de Ras Laffan, un gran complejo en el Golfo Pérsico. El jueves, se registraron nuevos ataques contra refinerías e instalaciones de gas en Kuwait, Qatar y Arabia Saudita.

Los ataques contra instalaciones energéticas avivaron la incertidumbre días después de que los precios del petróleo y el gas se moderaran la semana pasada, luego de que el presidente Donald Trump sugiriera que la guerra pronto terminaría.

El flujo de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico se ha reducido drásticamente debido a que los ataques iraníes contra buques han cerrado de facto el Estrecho de Ormuz, en la costa sur de Irán. Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo transita por este estrecho. Las compañías energéticas también paralizaron la producción en muchas instalaciones porque no tenían dónde enviar el combustible y se estaban quedando sin espacio de almacenamiento.

Reiniciar las plantas y reabrir el Estrecho de Ormuz podría llevar semanas, causando una interrupción relativamente breve. Sin embargo, reparar o reconstruir las instalaciones podría llevar mucho más tiempo.

«Una interrupción prolongada causada por daños es un problema mayor que una interrupción por escasez causada por un cierre», afirmó Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, una firma de investigación independiente con sede en Washington. «Si el mercado está descontando una interrupción breve que podría resolverse con un alto el fuego o el fin de la guerra, las instalaciones completamente operativas tardarían semanas en volver a funcionar. Si están dañadas, podrían pasar meses».

Si continúan los ataques contra las operaciones energéticas, algunos analistas advierten que los precios del petróleo podrían dispararse por encima de los 150 dólares por barril, lo que contribuiría aún más al constante aumento de los precios de la gasolina. El precio promedio de un galón de gasolina regular alcanzó los 3,88 dólares el jueves en Estados Unidos, frente a los 2,92 dólares del mes anterior, según la AAA.

El gas natural, utilizado para generar electricidad, calentar hogares y en procesos industriales, podría encarecerse considerablemente, especialmente en países que carecen de fuentes nacionales de este combustible y que compran gas natural licuado (GNL) a proveedores como Qatar, Estados Unidos y Australia.

Inicialmente, los analistas preveían que la interrupción del suministro de gas en Qatar duraría unos dos meses, pero los ataques en Ras Laffan probablemente han retrasado la recuperación mucho más.

Se esperaba que Qatar ampliara la producción en la zona denominada Campo Norte Este a partir de noviembre. Sin embargo, esto parece menos probable ahora, lo que podría limitar el crecimiento del suministro de gas hasta 2028.

«Las expectativas del mercado apuntaban a una interrupción breve, con una reactivación controlada que restablecería el suministro a los niveles previos al conflicto a mediados de 2026», declaró Kristy Kramer, directora de estrategia y desarrollo de mercado de GNL en Wood Mackenzie, una firma de investigación energética. «Ahora, este panorama parece cada vez más improbable».

Para evitar que los precios de la energía se descontrolen, la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció la semana pasada que sus países miembros, entre los que se incluyen Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos, liberarían una cifra récord de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas.

Sin embargo, según un análisis de Wood Mackenzie, las reservas de petróleo solo ofrecen un alivio parcial y no pueden compensar por completo la pérdida de suministro del Golfo Pérsico. Los miembros de la AIE no cuentan con suficientes reservas de petróleo para mantener un suministro adecuado a nivel mundial si la guerra se prolonga durante semanas o meses.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, las liberaciones estratégicas de reservas no impidieron que los precios mundiales del petróleo alcanzaran los 125 dólares, y el déficit de suministro derivado del cierre del Golfo es significativamente mayor, según el análisis de Wood Mackenzie.

Si los ataques contra la infraestructura energética se intensifican, el suministro de petróleo y gas podría verse tan afectado que los responsables políticos de todo el mundo perderían prácticamente todo control sobre los precios de los combustibles.

«Existe preocupación por una escalada de represalias», declaró McNally, asesor del presidente George W. Bush en materia energética. «Esto sería sumamente lamentable».