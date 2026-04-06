Detuvieron a adolescente por encubrir tiroteo en escuela de Argentina donde murió un jóven de 13 años

Un adolescente fue detenido este lunes en Argentina mientras viajaba en auto con sus padres. Sobre él recae la sospecha de que es amigo del adolescente que ingresó armado a un colegio de Santa Fe —la Escuela n.º 40 “Mariano Moreno”—, donde mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros ocho estudiantes.

Según informó el diario La Nación, el menor ahora detenido conocía los planes que el agresor tenía para irrumpir en el centro educativo y disparar.

La investigación se centra en que Gino C. (el adolescente homicida) y otros menores de la zona participaban en un grupo de True Crime Comunity y, a través de distintas plataformas, como Discord, mantenían comunicación sobre lo que el agresor concretó en la escuela.

“En el marco del tiroteo ocurrido en San Cristóbal, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un adolescente en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson. El sospechoso tenía vínculo con Gino C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque”, dijeron fuentes del Gobierno de Santa Fe.

El agresor, el arma y los cartuchos usados en el ataque. Foto: La Nación

En una conferencia de prensa, el director Provincial de Investigaciones Criminales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, dio detalles del operativo que terminó con la detención del sospechoso apresado y acusado de encubrir el ataque. El funcionario provincial explicó que de la investigación participó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Sobre el sospechoso, Galfrascoli solo dijo que se trababa de un menor de edad punible.

Cómo fue el atentado a la escuela

El lunes de la semana pasada, un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe —la Escuela n.º 40 “Mariano Moreno”—, en Argentina, mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros ocho estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, relató que el hecho ocurrió en la entrada, cuando la comunidad educativa del lugar estaba formada, esperando para izar la bandera. El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, extrajo el arma de su mochila y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero Foto: Redes sociales/La Nación/GDA

El autor del ataque, en tanto, fue aprehendido por la Policía local. La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por La Nación.

En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares y hubo seis menores más heridos.

Atacante era "buen alumno y mostraba buena conducta"

Un funcionario santafesino contó, en diálogo con TN, que otros estudiantes de esa escuela ubicada en la ciudad de San Cristóbal notaron la situación confusa y atípica cuando vieron que salían chicos corriendo de un lado a otro. “Los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta”, indicó.

En un video registrado por uno de los testigos dentro de la escuela, se oyen con claridad los disparos. Enseguida, gritos desesperados por doquier y la persona que filma que corre en búsqueda de resguardo junto a niños y adultos.

El padre de uno de los alumnos que presenció la ráfaga de disparos habló con el medio local Aire de Santa Fe y reveló lo que le contó su hijo: “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después, otro. Y ahí empezó a correr”, contó.

Un estudiante que estaba al momento del trágico hecho contó que cuando comenzaron los disparos estaba con tres amigos. “Pensamos que estaban pateando puertas. Al tercer o cuarto disparo salieron todos corriendo”, relató. Y continuó: “Saltamos los tapiales y un señor nos ayudó. Después llegó la Policía, la ambulancia y había heridos. Estábamos todos asustados pensando lo que había pasado”.

El menor dijo no haber visto al tirador, pero sí “el fuego del arma cuando dispara. Creíamos que estaba explotando algo. Esto no se va a poder olvidar nunca porque va a quedar para siempre la muerte de nuestro compañero”.

Con información de La Nación/GDA