Quién era el adolescente asesinado por un alumno que le disparó con una escopeta en un liceo de Argentina

“Descansa en paz. Que Dios te tenga en la Gloria”. Así, Rosana Correa, una vecina de San Cristóbal, el municipio de Santa Fe (Argentina) conmocionado por el ataque a balazos protagonizado por un alumno de 15 años de la Escuela Normal Mariano Moreno, despedía en las redes sociales a Ian Cabrera, la víctima mortal.

Cabrera tenía 13 años, los había cumplido el 2 de enero pasado. Su padre, Hugo Leandro Cabrera, es empleado de la Municipalidad de San Cristóbal. Cumple funciones en la dependencia donde entregan las licencias de conducir. Su madre se llama Mirian Núñez y es maestra jardinera. Así lo informaron a La Nación fuentes municipales.

“Nos toca de lleno lo que es dolor de esta familia porque la conocemos. Si no fueran empleados también nos afectaría”, había dicho Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de San Cristóbal, en una entrevista con Radio con Vos.

Muñoz hablaba en plural porque una tía de Cabrera también es empleada municipal y su abuelo lo fue hasta hace poco tiempo.

En una historia que subió a su perfil de Instagram, acompañado por un crespón negro, Correa también escribió: “Duele el corazón, duele el alma, nos duele a todos. Paz. Solo Paz”. También publicó una foto de la víctima y otra del agresor, con la leyenda “Asesino”.

Adolescente de 15 años realizó un tiroteo en su liceo en Santa Fe, Argentina Foto: captura de video

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente de San Cristóbal, donde la víctima jugaba al fútbol, subió un comunicado de prensa en su perfil de la red social Instagram donde informó: “Debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy. Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”.

El atacante tiene 15 años y cursa el tercer año. Ingresó en la escuela con una escopeta 12/70 que escondió en un estuche para guardar guitarras. Comenzó a disparar cuando los alumnos habían formado fila y se izaba la bandera.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero Foto: Redes sociales/La Nación/GDA

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