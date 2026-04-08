Alumno que mató a su compañero en colegio de Argentina integra red que venera la masacre de Columbine

La ministra de Seguridad Nacional de Argetina, Alejandra Monteoliva, confirmó que el alumno de 16 años que mató a un compañero de colegio en la ciudad de San Cristóbal, ubicada en la provincia de Santa Fe, formaba parte de una comunidad virtual internacional que hacía alusión a otros episodios de violencia escolar e incluso trataba de imitarlos. “No es un caso aislado. No es un caso de bullying”, explicó este miércoles la jerarca.

“Hacen análisis de asesinatos masivos, tienen conductas nihilistas, misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos de violencia. Este es un fenómeno del que lamentablemente tenemos un indicio en el país", dijo Monteoliva en una conferencia de prensa.

El hecho ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando un adolescente ingresó al patio de la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, disparó por lo menos cinco veces con una escopeta 12/70 y mató a un alumno de 13 años.

Peritos policiales en la Escuela Mariano Moreno, de San Cristóbal. Foto: Marcelo Manera - La Nación/ GDA-

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien acompañó a la ministra en la conferencia, dio más detalles sobre la investigación. “No fue un brote psicótico. Se pudo detectar que este joven participaba de una red internacional: se trata de una subcultura digital que se denomina TCC (True Crime Community, por sus siglas en inglés)“, explicó.

Pullaro dijo que desde esa comunidad se parte de la "veneración de delitos violentos" y, en algunos casos, "llegan a la imitación".

"Encuentran ámbitos de pertenencias en esos lugares", manifestó.

La investigación de la Policía Federal Argentina

Guillermo Díaz, jefe de la Unidad del Departamento Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), explicó de dónde surge la subcultura que venera a este tipo de crímenes y cómo es su funcionamiento. “Este tema no es un hecho aislado, lo venimos trabajando desde hace dos años con quince años de similares características, pero nunca había sucedido algo como esto", dijo.

“Esta subcultura digital responde a lo que es TCC, algo transnacional, descentralizado. No tenemos que fijarnos en una estructura física de una persona; es una comunidad digital, una subcultura que está fascinada por diferentes tiradores seriales. Se origina en 1999 con la masacre de Columbine“, indicó.

Tal como enumeró, estos grupos funcionan de cierta forma: comienzan a compartir el material ilícito a través de diferentes plataformas digitales, como foros o páginas de Internet. Luego, pasan a grupos privados, como Discord o Telegram. “En la cuarta etapa, comienzan a planificar ataques. Quieren imitarlos, pasan a ser héroes“, aseveró el efectivo de la PFA.

Detienen a adolescente por encubrir tiroteo en colegio

El lunes, un adolescente fue detenido mientras viajaba en auto con sus padres. Sobre él recae la sospecha de que es amigo del adolescente que mató a un compañero.

Según informó La Nación, el menor ahora detenido conocía los planes que el agresor tenía para irrumpir en el centro educativo y disparar.

“En el marco del tiroteo ocurrido en San Cristóbal, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un adolescente en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson. El sospechoso tenía vínculo con Gino C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque”, dijeron fuentes del Gobierno de Santa Fe.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar días atrás, el director Provincial de Investigaciones Criminales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, dio detalles del operativo que terminó con la detención del sospechoso apresado y acusado de encubrir el ataque. El funcionario provincial explicó que de la investigación participó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Sobre el sospechoso, Galfrascoli solo dijo que se trababa de un menor de edad punible.

Con información de La Nación/GDA