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El País Mundo

Conmoción en Uganda: un hombre ingresó a una guardería y asesinó a puñaladas a cuatro niños

El ahora detenido entró en la escuela tras identificarse como un padre y, después de discutir con el administrador del centro, comenzó a atacar con un objeto afilado hasta matar a los niños.

02/04/2026, 12:15
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Oficiales superiores visitaron el lugar del crimen en jardín de infantes en Uganda
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Foto: Policía de Uganda/X

Al menos cuatro niños murieron este jueves tras ser apuñalados por un hombre que se coló en un colegio en la capital de Uganda, Kampala, un incidente cuya motivación aún se está investigando, informó la Policía ugandesa.

"Confirmamos un trágico incidente en la escuela del Programa de Desarrollo Infantil Temprano de Ggaba, en la División Makindye de la ciudad de Kampala, donde un sospechoso varón apuñaló y mató brutalmente a cuatro menores", declaró el portavoz de la Policía Metropolitana de Kampala, Kawala Racheal, en un comunicado publicado en X.

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Racheal también afirmó que se está investigando la motivación del ataque y que el sospechoso, identificado como Okello Christopher Onyu, ha sido detenido.

El inspector general de la Policía de Uganda, Abas Byakagaba, el director de Operaciones del mismo cuerpo, Frank Mwesigwa, y otros altos cargos se trasladaron al lugar de los hechos.

Policía de Uganda compartió la foto del hombre que asesinó a 4 niños
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Foto: Policía de Uganda/X

Lo que se sabe hasta ahora de la masacre en Uganda

Según medios locales, el detenido entró en la escuela tras identificarse como un padre y, después de discutir con el administrador del centro, comenzó a atacar con un objeto afilado hasta matar a cuatro niños de entre dos y tres años.

Después de que los profesores activasen las alarmas, el sospechoso intentó huir del centro, pero fue detenido por un guardia de seguridad de la cercana Iglesia Comunitaria de Ggaba.

Tras ello, los vecinos intentaron linchar al sospechoso y la Policía intervino para ponerlo a salvo en una camioneta oficial.

EFE

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