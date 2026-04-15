Nuevo tiroteo en Turquía: adolescente de 14 años usó arsenal de su padre para abrir fuego contra compañeros

Nueve personas murieron y otras tres resultaron heridas —seis de ellas de gravedad—, luego de que se registrara un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras. En la jornada del martes se había registrado otro tiroteo pero en el instituto técnico de Anatolia, en el distrito de Siverek, que terminó con un saldo de 16 heridos.

El atacante, un alumno del centro de 14 años, murió también durante el incidente. El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, señaló desde el lugar de los hechos a la prensa que uno de los nueve fallecidos es profesor y los otro ocho son alumnos de quinto curso, lo que corresponde a entre diez y once años de edad.

Entre los trece heridos hay seis en estado grave, señaló Çiftçi, subrayando que no se trata de un atentado terrorista sino un ataque individual de un alumno del colegio. El atacante entró en el colegio Ayser Çalik, en un barrio residencial de la periferia de la ciudad de Kahramanmaras, y empezó a disparar de forma aleatoria.

Luces de un patrullero policial. Foto: Scott Rodgerson / Unsplash.

¿Cómo fue el tiroteo?

El gobernador provincial, Mükerrer Ünlüer, precisó que el agresor entró a dos aulas de quinto curso con cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía, y con siete cargadores en una mochila. El atacante adolescente murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente.

Según testigos citados por el diario Cumhuriyet, el alumno entró en dos aulas distintas y disparó de forma continua, cambiando los cargadores sin dejar de disparar. Estas fuentes apuntaron también que, según responsables del colegio, el alumno había mostrado ya antes "problemas psicológicos", aunque no precisaron más.

Como primera medida, el padre del alumno, antiguo policía, ha sido detenido, informa la cadena NTV.

Este martes, un exalumno de un centro de Siverek, municipio de la provincia vecina de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaras, hirió a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.

EFE