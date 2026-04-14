Tiroteo en un liceo de Turquía: un exalumno hirió a 16 personas y se suicidó en el centro educativo

Un joven de 17 años, exalumno de un instituto técnico de Anatolia —en el distrito de Siverek, en Turquía— desató el terror este martes al abrir fuego de manera indiscriminada con una escopeta en su antiguo liceo. El ataque dejó un saldo de al menos 16 personas heridas, entre ellas diez estudiantes, cuatro docentes, un efectivo policial y un empleado del sector de comedor. Tras el ataque y verse acorralado por las fuerzas especiales, el agresor se suicidó en el interior del recinto educativo.

El gobernador de la provincia de Sanliurfa, Hasan Sildak, confirmó desde las puertas del centro de educación secundaria que todos los heridos fueron derivados a centros hospitalarios de la zona.

Según el reporte oficial, un profesor se encuentra en estado crítico. El incidente provocó un despliegue masivo de unidades de operaciones especiales de la Policía, que procedieron a la evacuación total del alumnado antes de ingresar al edificio para localizar al atacante, quien se había atrincherado tras la balacera inicial.

La policía turca investiga el tiroteo que tuvo lugar en una escuela en el distrito de Siverek de Sanliurfa, Turquía, el 14 de abril de 2026 Foto: STRINGER/EFE

El relato del ataque en el instituto de Siverek

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario local Hürriyet, el agresor ingresó por la puerta principal del edificio e inmediatamente comenzó a disparar contra quienes se encontraban en su camino.

"Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos", describió un testigo de los hechos. La irrupción violenta generó escenas de pánico mientras los estudiantes intentaban buscar refugio en las aulas antes de que la Policía lograra perimetrar la zona.

Fuerzas de seguridad turcas en el lugar de un tiroteo ocurrido en una escuela del distrito de Siverek, en Turquía Foto: STRINGER/EFE

Negociación fallida y suicidio del agresor

A pesar de los intentos de las autoridades por establecer un canal de comunicación para que el joven se entregara, el atacante no accedió a las demandas. El gobernador Sildak explicó a la televisión local que la policía logró acorralar al joven dentro de la escuela; sin embargo, este "no se rindió" y finalmente optó por dispararse a sí mismo con la misma escopeta que utilizó para la agresión. El adolescente murió en el acto.

El Ministerio del Interior turco inició una investigación exhaustiva para determinar las motivaciones detrás del ataque, que hasta el momento permanecen bajo total hermetismo.

Con información de EFE