Amenaza de tiroteo en el liceo IAVA obligó a suspender exámenes previstos: se realizó denuncia penal

La dirección del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) le solicitó este lunes a los estudiantes que se retiren y dio aviso a la Policía ante una nueva amenaza de tiroteo prevista para el miércoles 22. El liceo 35 IAVA es uno de los 30 centros educativos de Uruguay donde se produjeron estos episodios.

Daysi Iglesias, consejera del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo a El País que en estos casos "se realiza una denuncia penal, se flexibiliza la asistencia de los alumnos y si había exámenes tenían que suspenderse".

La Fiscalía de Adolescentes tiene cinco denuncias en Montevideo, informaron desde Fiscalía a El País. Hay más de 30 denuncias por este tipo de casos a nivel país. Hay 11 departamentos identificados y en algunos hay amenazas en centros educativos de diferentes ciudades.

Por otro lado, desde Fiscalía expresaron que "hay muchas situaciones donde no se han identificado responsables". Las autoridades de la enseñanza y la policía comunitaria están trabajando en estos casos. En todas las situaciones se le ha dado intervención a los Juzgados de Familia Especializada (en muchos casos han sido menores de 13 años) y notificación al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Las medidas de prevención las están tomando los institutos de enseñanza con las policías comunitarias y una vez identificados los responsables se entera a la Fiscalía y se da intervención de los juzgados de familia especializados que son los que estas imponiendo intervenciones.

Ocupación del liceo 35 IAVA en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

La postura de ANEP tras amenazas de tiroteo que sacudieron a 30 liceos

Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue consultado el pasado viernes por las amenazas de tiroteo en centros educativos que se han replicado en las últimas horas de al menos 30 liceos del país. Por el momento, se trataría de “bromas de mal gusto”, pero “no se puede minimizar”, enfatizó en rueda de prensa.

“Cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia policial, se refuerza la presencia policial, se mantiene el centro abierto”, detalló Caggiani, aunque especificó que, a pesar de que se registrará asistencia, “si hay alguien que falte porque se siente inseguro o una situación similar, no se va a considerar a los efectos administrativos”.

Consultado por el origen de estas amenazas, el presidente del Codicen dijo que “está en redes sociales, que viene de Argentina”. “Lo que vamos a tener que hacer es todos estos procedimientos de cuidado y después trabajar con los gurises, ver cómo afecta esto a cada uno de los centros educativos y por lo tanto a cada una de las familias, desde el temor, los nervios, hasta salir e irse del centro educativo”, remarcó.