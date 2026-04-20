Peligroso desafío viral sigue impactando en liceos: se registró una amenaza de tiroteo en Nueva Helvecia

El Liceo de Nueva Helvecia, de Colonia, recibió este lunes una amenaza de tiroteo, según informó la dirección del centro en un comunicado al que pudo acceder El País. El mensaje apareció escrito en un espacio de "uso común" del liceo, lo que hizo que la institución hiciera una denuncia policial en la seccional y resolviera que se pasaría lista pero las inasistencias no se contarían.

El liceo permanece abierto y se siguen desarrollando sus actividades habituales, por lo que queda a criterio de cada familia el envío del estudiante a clase. En los últimos días se han registrado situaciones de amenaza en varios centros educativos de todo el país; se entiende que los hechos están vinculados a un desafío viral difundido a través de redes sociales, que también tuvo mucho alcance en Argentina.

"Solicitamos que dialoguen con sus hijos/as, nuestros estudiantes, sobre la gravedad de estas conductas. Es fundamental que comprendan que no se trata de una broma, ni de un juego, ni de una moda, es un delito que puede derivar en la intervención de la Justicia y sus sanciones correspondientes", señalaron desde el liceo.

Atraparon a los responsables de amenazas en liceos de Colón y Minas

El Ministerio del Interior informó este viernes que luego de investigaciones llevadas a cabo por la cartera, se pudo identificar a los adolescentes responsables de amenazas de bomba y tiroteos en centros educativos de Colón y Minas.

De acuerdo a un comunicado, la policía recibió una llamada al 911 en donde se mencionaba la existencia de una bomba en el baño de la UTU en Colón.

Tras la investigación, se logró identificar al menor de edad responsable, quien fue condenado por la justicia como "autor penalmente responsable de una infracción grave de violencia privada".

En ese sentido, se le impuso una medida de libertad asistida por un período de seis meses.

En lo que respecta al caso del menor de 14 años que escribió la amenaza de bomba en un baño en el liceo Eduardo Fabini en Minas y que provocó un despliegue policial en el lugar, la Fiscal de 1.° Turno y la Jueza de Familia dispuso que intervenga el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para abordar su situación.

"El Ministerio del Interior recuerda que las amenazas de bomba y violencia, como otras conductas similares, resultan sancionables, ya que atentan con la seguridad privada de las personas, además de perturbar el funcionamiento de los centros de enseñanza, y generar alarma pública", indica la cartera de seguridad.

La postura de ANEP tras amenazas de tiroteo que sacudieron a 30 liceos

Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue consultado este viernes por las amenazas de tiroteo en centros educativos que se han replicado en las últimas horas de al menos 30 liceos del país. Por el momento, se trataría de “bromas de mal gusto”, pero “no se puede minimizar”, enfatizó en rueda de prensa.

“Cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia policial, se refuerza la presencia policial, se mantiene el centro abierto”, detalló Caggiani, aunque especificó que, a pesar de que se registrará asisntencia, “si hay alguien que falte porque se siente inseguro o una situación similar, no se va a considerar a los efectos administrativos”.

Consultado por el origen de estas amenazas, el presidente del Codicen dijo que “está en redes sociales, que viene de Argentina”. “Lo que vamos a tener que hacer es todos estos procedimientos de cuidado y después trabajar con los gurises, ver cómo afecta esto a cada uno de los centros educativos y por lo tanto a cada una de las familias, desde el temor, los nervios, hasta salir e irse del centro educativo”, remarcó.