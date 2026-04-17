La postura de ANEP tras amenazas de tiroteo que sacuden a 30 liceos: "No se puede minimizar"

Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue consultado este viernes por las amenazas de tiroteo en centros educativos que se han replicado en las últimas horas de al menos 30 liceos del país. Por el momento, se trataría de “bromas de mal gusto”, pero “no se puede minimizar”, enfatizó en rueda de prensa.

“Cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia policial, se refuerza la presencia policial, se mantiene el centro abierto”, detalló Caggiani, aunque especificó que, a pesar de que se registrará asintencia, “si hay alguien que falte porque se siente inseguro o una situación similar, no se va a considerar a los efectos administrativos”.

Consultado por el origen de estas amenazas, el presidente del Codicen dijo que “está en redes sociales, que viene de Argentina”. “Lo que vamos a tener que hacer es todos estos procedimientos de cuidado y después trabajar con los gurises, ver cómo afecta esto a cada uno de los centros educativos y por lo tanto a cada una de las familias, desde el temor, los nervios, hasta salir e irse del centro educativo”, remarcó.

Protocolo a seguir en caso de amenaza de tiroteo en liceos

“Lo que nos señala el Ministerio del Interior es que cualquier amenaza se tiene que tomar como si fuera cierta”, explicó Caggiani, de ahí que estén trabajando en conjunto tanto la Policía Comunitaria como los docentes y los equipos de los centros educativos.

“Básicamente lo que tenemos hasta ahora es que es un reto viral y no una amenaza de que esto efectivamente se concrete”, agregó Caggiani, aunque reiteró que “no se puede minimizar” y por ello se seguirá adelante con el protocolo de cuidado.

Amenaza en liceo de Minas y casos en Argentina

Efectivos de la Policía de Lavalleja se desplegaron este jueves por la mañana en el liceo Eduardo Fabini, en la ciudad de Minas, luego de que este miércoles apareciera una amenaza de tiroteo en la institución.

“Mañana, 16 de abril, tiroteo. No Vengan. Avisé”, rezaba el mensaje, que fue escrito en el baño de mujeres del centro educativo, según confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Lavalleja.

Amenaza de tiroteo en liceo de Minas Foto: Subrayado

Tras ver el mensaje, el subdirector del liceo radicó una denuncia y este jueves se dispuso la presencia policial comunitaria al ingreso del turno matutino, así como recorridas por las inmediaciones.

Desde la Policía aseguraron a El País que por el momento “está todo tranquilo” y sospechan que se trata de un reto viral surgido en redes sociales, que también se ha replicado en centros educativos de Argentina.

También se registraron decenas de denuncias de igual característica en Argentina, y generaron preocupación a menos de un mes del caso del asesinato de un menor en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe.

Por el momento, se documentaron mensajes en colegios de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciaban que un tiroteo iba a ocurrir y advertían a los alumnos que no asistieran a las instituciones.

El hecho llama la atención pocas semanas después de que se descubriera que el estudiante que asesinó a otro alumno en Santa Fe formaba parte de una comunidad virtual que venera las masacres escolares y busca imitarlas.

Las nuevas amenazas llaman la atención y llevan a las autoridades a investigar si se trata de un conflicto real. Por el momento, consideran que se trata de un reto viral acordado por jóvenes en redes sociales.

Inscripciones en un baño con amenaza de tiroteo de la Escuela Técnica 9 D.E.7 Ing. Huergo, del barrio de Caballito. Foto: LA Nación/GDA

Con información de La Nación/GDA