Interpelación a Civila: gobierno y oposición se cruzan ante “situación crítica” por muertes de menores en INAU

Con una sesión de varias horas y que, como suele ocurrir, se extendió hasta la madrugada de este miércoles, la interpelación en Diputados a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por las ocho muertes de menores bajo el cuidado estatal que hubo en 2025, tuvo el habitual cruce subido de tono entre oficialismo y oposición.

La batalla parlamentaria se dio en una cámara en la que el Frente Amplio (FA), a diferencia de lo que le ocurre en el Senado, no tiene mayoría, por lo que se preveía un escenario en el que podía aprobarse una moción desfavorable para las autoridades. Y la coalición de izquierda, Partido Nacional (PN) junto al Partido Colorado (PC), y Cabildo Abierto (CA) presentaron sus respectivas mociones.

La del FA, a la que accedió El País, declaraba su “satisfacción” y “conformidad” por lo expuesto de parte de los jerarcas, ya que “se visualiza una estrategia de trabajo a corto y largo plazo, con rumbo claro, basado en evidencias, haciendo foco en todas las áreas que aborda la institución y haciéndose cargo de las transformaciones necesarias”. “Reconocemos los problemas estructurales de la institución que muchas veces terminan revictimizando y vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sabiendo que estos no se resuelven en un año, reconocemos las distintas acciones tomadas para profundizar los procesos de restitución de derechos”, sostenía.

Blancos y colorados, por su lado, calificaron como “insuficientes y carentes de contenido sustancial las respuestas genéricas de las autoridades” frente a “hechos de extrema gravedad”. Además, afirmaron que el gobierno “sigue en la etapa del diagnóstico y la planificación, pero no aparece una voluntad de reconocer la urgencia de efectuar los cambios estructurales que el sistema requiere”.

Interpelación a Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social en el Palacio Legislativo. Foto: Leonardo Mainé

La moción de CA, en cambio, expresaba su “profunda preocupación” por los fallecimientos infantiles, situación que “se arrastra de mucho tiempo atrás” y “ningún gobierno ha podido solucionar”: “Reclamamos con firmeza, al igual que lo hicimos en el gobierno anterior, el mayor de los esfuerzos por parte de las autoridades”. Asimismo, propuso tratar el tema “fuera de toda controversia política” e insistió en que el gobierno lo tomara “como prioridad en su agenda”.

Al cierre de esta edición, fuentes parlamentarias dijeron a El País que desde CA la posición era contraria a votar la planteada por blancos y colorados, quienes a su vez estuvieron abiertos a votar la moción de los cabildantes.

Las tensiones

El debate tuvo momentos de discusión acalorada, sobre todo al inicio, cuando el diputado interpelante llegó a denunciar que lo habían mandado “a vigilar” por parte del gobierno, luego de que se reuniera con “las familias” de los muertos, algo que no era “propio de un país democrático, sino que es más de la KGB”. La respuesta de Civila, que protestó contra el tono del interpelante, rechazó de plano una “referencia de este tipo” y “cualquier acción institucional” que pudiera estar vinculada “a esa referencia”.

“Nos queríamos poner a disposición de, en caso de que exista evidencia, acompañar al diputado a hacer la denuncia pertinente. Es algo grave hablar de una persecución o seguimiento en democracia”, denunció también el ministro.

El diputado del Partido Nacional en la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Foto: Leonardo Mainé

Sobre el fondo del asunto, la presidenta del INAU, Claudia Romero -que estuvo en sala junto a otras autoridades del instituto y el titular del Mides, Gonzalo Civila-, dijo en conferencia de prensa que se encontraron con un “sistema de protección débil, en una situación crítica”. “Se nos criticó por hacer diagnósticos, pero la profundidad de la información permite tener evidencia clara para trabajar en políticas públicas que sean asertivas”, manifestó.

A su vez, durante la interpelación, la jerarca explicó que hay un “núcleo estructural que explica” las muertes que sucedieron en el INAU en 2025. Sucede, según indicó en su intervención, que “más del 70% ocurrieron vinculados a dos dimensiones: ser mayor de edad o estar en situación de discapacidad”, dos factores que generan “comorbilidades que suben el riesgo de fallecimiento”.

Al mismo tiempo, Romero recordó que los niños y adolescentes que están en el “sistema de protección especial” del INAU “son los más vulnerables” y que “llegaron allí porque sus entornos familiares no pudieron sostenerlos”. Pero señaló en la sesión: “Vamos a ser precisos en algo que no siempre se dice con suficiente claridad: no se puede reparar en 12 meses el daño estructural histórico de muchísimos años”.

El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, reafirmó lo que ya había dicho Romero: no se dieron ciertos datos sobre las muertes porque, a entender del instituto, podían revictimizar y, además, debido a que creían que no era el ámbito para que sean tratados. Ante la consulta sobre cuántas muertes se dieron por falta o falla de servicios aseguró que hay investigaciones administrativas y en Fiscalía en curso, por lo que era “poco” lo que podían agregar para no inferir con los procesos que se estaban dando.

Conferencia del Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Foto: Leonardo Mainé

Datos sobre muertes en INAU

Según los datos oficiales que se presentaron, hubo 190 muertes en el sistema de protección especial de 2015 a 2025. Si se pone la lupa en el último año hubo 20, de los cuales ocho fueron niños, niñas y adolescentes y los 12 restantes mayores de edad.

A esto se le sumó que en 2026 hubo 10 fallecimientos, cinco y cinco de cada grupo de edad.

Claudia Romero, presidenta del INAU, se refirió a dos factores externos que influyen y estresan de manera directa la capacidad de atención y cuidado del organismo.

Una es que la población en el sistema de protección especial creció un 1,1% entre diciembre de 2024 (7.901 personas) y el mismo mes de 2025 (7.988).

Otro es que en cinco años hubo “un aumento acumulado de 200% de la demanda de atención por oficios del Poder Judicial”.

Instituto del Niño y Adolescente. Foto: Leonardo Mainé.