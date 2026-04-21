Fiscalía responsabilizó a un menor por amenaza de tiroteo en baño de liceo de Montevideo

Fiscalía informó este martes que la Fiscalía de Adolescentes de 3er turno responsabilizó en un proceso abreviado a un adolescente como autor de una "infracción grave de la ley penal tipificada como un delito de amenazas" por haber escrito en un baño de un liceo en Montevideo la amenaza "mañana tiroteo".

En ese sentido, sobre el menor se estableció una medida socioeducativa no privativa de libertad, un régimen de libertad asistida a cargo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)

Fiscalía de Adolescentes tiene cinco denuncias de estos casos en Montevideo

El pasado lunes, la dirección del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) le solicitó a los estudiantes que se retiren y dio aviso a la Policía ante una nueva amenaza de tiroteo prevista para mañana miércoles 22. El liceo 35 IAVA es uno de los 30 centros educativos de Uruguay donde se produjeron estos episodios.

Daysi Iglesias, consejera del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo a El País que en estos casos "se realiza una denuncia penal, se flexibiliza la asistencia de los alumnos y si había exámenes tenían que suspenderse".

La Fiscalía de Adolescentes tiene cinco denuncias en Montevideo, informaron desde Fiscalía a El País. Hay más de 30 denuncias por este tipo de casos a nivel país. Hay 11 departamentos identificados y en algunos hay amenazas en centros educativos de diferentes ciudades.

Ocupacion del Liceo 35 Instituto Alfredo Vasquez Acevedo por parte del Gremio Estudiantil Iava, en protesta contra del recorte de grupos que preven para 2025 y en reclamo de mejores condiciones edilicias del historico edificio, entre otras consignas, en Montelvideo, ND 20241017, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Por otro lado, desde Fiscalía expresaron que "hay muchas situaciones donde no se han identificado responsables". Las autoridades de la enseñanza y la policía comunitaria están trabajando en estos casos. En todas las situaciones se le ha dado intervención a los Juzgados de Familia Especializada (en muchos casos han sido menores de 13 años) y notificación al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Las medidas de prevención las están tomando los institutos de enseñanza con las policías comunitarias y una vez identificados los responsables se entera a la Fiscalía y se da intervención de los juzgados de familia especializados que son los que estas imponiendo intervenciones.

Ministerio del Interior recuerda que un delito de amenaza puede llevar a la cárcel

Ante las reiteradas amenazas, el Ministerio del Interior lanzó una campaña bajo el lema "Las amenazas no son una broma". Allí recordó que "estos delitos tienen consecuencias graves, incluyendo pena de prisión, sanciones económicas y el bloqueo de llamadas a las líneas de emergencia".

"No compartas, no viralices, ni amplifiques estos mensajes, pues esto también es parte del problema", indicó la cartera, que señaló que estas amenazas con contenido aparentemente falso moviliza recursos del Estado y genera perjuicios económicos, además de que altera la vida cotidiana.

ANEP, por su parte, emitió un comunicado "ante la presencia de mensajes intimidatorios o amenazantes en diferentes centros educativos" en el que expresó "preocupación" e informó los protocolos a seguir.

ANEP. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"Los centros deben seguir siendo lugares seguros para niños, niñas, adolescentes, así como también, para los y las integrantes de la comunidad educativa", reza el escrito, que afirma que las instituciones "se mantienen abiertas y en normal funcionamiento".

En caso de encontrar una amenaza, la ANEP recomienda "dar aviso a las autoridades del centro educativo" y "colaborar con las indicaciones" que se den desde allí. Esta institución también recomienda "no viralizar ni estimular la repetición de este tipo de mensajes".

En un pedido a las familias, ANEP llamó a la "reflexión y concientización sobre el uso crítico y responsable de las redes sociales". Y a los estudiantes les pidió "reflexionar con sus pares y sus referentes adultos frente a estas situaciones para que los centros educativos sigan siendo un lugar de encuentro, de disfrute y de aprendizajes significativos".