Niño intoxicado por cocaína en Rivera quedará bajo el cuidado de un familiar mientras avanza la investigación

Permanece internado el niño de 9 años que ingresó descompuesto este martes a la emergencia del Hospital de Rivera y resultó tener una intoxicación por cocaína. Marcio Pintos, director departamental del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Rivera, confirmó este miércoles a El País que, una vez reciba el alta, el niño "quedará bajo cuidado de una familiar que garantice la protección".

Actualmente, el menor vive con su padre y su abuela, "y tiene escaso contacto con la madre", apuntó el jerarca. Desde INAU investigan cómo es el entorno actual en el que vive el niño y qué sistemas de cuidado tiene. En tanto, en la órbita policial y de Fiscalía investigan cómo y dónde tuvo contacto con la droga.

Una funcionaria de INAU ya habló con el niño, "sin ningún tipo de indagación sobre la problemática", y constató que "se encuentra en en buen estado de salud", agregó Pintos.

Este miércoles, sobre las 18:00 horas, habrá una nueva audiencia convocada por el juez letrado de 2do turno, en la que participará INAU en conjunto con el departamento de Trabajo Social del Hospital de Rivera.

Juzgado de Rivera. Foto: Fernando Ponzetto

Intoxicación por cocaína

Un niño de 9 años se encuentra internado en el Hospital de Rivera luego de que ingresara descompuesto y detectaran que tenía intoxicación por cocaína.

Según información policial primaria, el menor fue llevado por su padre al hospital. Allí, lo estabilizaron y le realizaron análisis que arrojaron que tenía restos de cocaína en la orina.

Al ver el resultado de los análisis, el personal médico cumplió con el protocolo y dio aviso a la Policía. La investigación pasó a la orden de la Fiscalía, confirmaron fuentes de la investigación a El País.

Dentro de las pericias iniciales se tomará declaración al entorno familiar del menor para saber cómo llegó a tomar contacto con la droga. También participa el juzgado de Familia Especializada.