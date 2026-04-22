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El País Información Policiales

Un niño de 9 años ingresó descompuesto al Hospital de Rivera y detectaron que tenía intoxicación por cocaína

Tras los resultados de los análisis, el personal médico dio aviso a la Policía. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que tomará declaración al entorno familiar del menor.

El País
El País
22/04/2026, 09:18
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Hospital departamental de Rivera. Foto: archivo El País.
Hospital departamental de Rivera
ASSE

Un niño de 9 años se encuentra internado en el Hospital de Rivera luego de que ingresara descompuesto y detectaran que tenía intoxicación por cocaína.

Según información policial primaria, el menor fue llevado por su padre al hospital. Allí, lo estabilizaron y le realizaron análisis que arrojaron que tenía restos de cocaína en la orina.

Al ver el resultado de los análisis, el personal médico cumplió con el protocolo y dio aviso a la Policía. La investigación pasó a la orden de la Fiscalía, confirmaron fuentes de la investigación a El País.

Dentro de las pericias iniciales se tomará declaración al entorno familiar del menor para saber cómo llegó a tomar contacto con la droga. En tanto, como medida de protección, al recibir el alta el menor quedará al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

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