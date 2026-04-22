Un niño de 9 años ingresó descompuesto al Hospital de Rivera y detectaron que tenía intoxicación por cocaína

Un niño de 9 años se encuentra internado en el Hospital de Rivera luego de que ingresara descompuesto y detectaran que tenía intoxicación por cocaína.

Según información policial primaria, el menor fue llevado por su padre al hospital. Allí, lo estabilizaron y le realizaron análisis que arrojaron que tenía restos de cocaína en la orina.

Al ver el resultado de los análisis, el personal médico cumplió con el protocolo y dio aviso a la Policía. La investigación pasó a la orden de la Fiscalía, confirmaron fuentes de la investigación a El País.

Dentro de las pericias iniciales se tomará declaración al entorno familiar del menor para saber cómo llegó a tomar contacto con la droga. En tanto, como medida de protección, al recibir el alta el menor quedará al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).