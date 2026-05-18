Argentina: ratifican condena a perpetua para podólogo que envenenó y mató a su pareja para heredar sus bienes

Hace casi un año, el 28 de mayo pasado, el podólogo Guillermo Berjeli fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado. La víctima fue su marido, Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque. Ahora la sentencia fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. El podólogo, de 48 años, manipuló los sueros que su esposo tenía colocados durante su internación en el sanatorio Anchorena, en Recoleta, hasta asesinarlo.

“Se advierte que el tribunal brindó sobradas razones para descartar las explicaciones ofrecidas por Berjeli y para concluir que la manipulación de los baxters tenía el claro propósito de causar la muerte de su cónyuge”, sostuvo el camarista Horacio Días, integrante de la Sala II del citado tribunal de alzada en su voto, al que adhirió el juez Daniel Morín.

Berjeli había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°5 por el delito de homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía, por el suministro de veneno y por codicia.

En el juicio, el fiscal general Manuel Fernández Buzzi había solicitado la pena máxima y los jueces Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat hicieron lugar al pedido. En el alegato se aseguraba que el hombre retiró los sueros que se le suministraban a su esposo y los cambió por otros que contenían alcoholes diversos, como metanol o etilenglicol.

En el alegato de la fiscalía, también se explicó que el podólogo contrajo matrimonio con su pareja, el ciudadano chileno Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque, el 16 de setiembre de 2019 y que ambos convivían en una vivienda ubicada en Thames al 100, en el barrio porteño de Villa Crespo. En el mismo lugar vivía la madre de la víctima.

El 16 de diciembre de ese mismo año, es decir tres meses después, Guzmán Jaque sufrió una descompensación que derivó en una internación en el sanatorio Anchorena. El paciente tenía un cuadro de deterioro sensorial, insuficiencia renal, desorientación y alteración del habla.

Se conoció además, que la víctima era portador de VIH. Sin embargo, los médicos durante el juicio sostuvieron que se encontraba bajo control y que poseía una carga viral indetectable. Guzmán Jaque falleció el 12 de enero de 2020, a los 58 años, luego de 27 días de internación en terapia intensiva.

Investigación

Al momento de culminar la investigación Diego Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°19, dictó la captura del imputado. Berjeli se dio a la fuga y fue encontrado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad el 18 de julio de 2023, al cabo de dos meses, en Mendoza, su ciudad natal.

Tras la denuncia de una enfermera, se pudo acceder a las imágenes de las cámaras que mostraban la sala de terapia en la que la víctima estaba internada. Allí se veía a Berjeli cambiar los sueros de su pareja por otros que traía en una mochila. Según se desprende tanto del juicio como de la investigación, los elementos traídos contenían alcoholes pesados como metanol o etilenglicol, que suelen utilizarse en solventes, anticongelantes o en cosméticos.

“Las imágenes son sumamente claras y elocuentes, no hay dudas de que estaba haciendo algo que no se podía hacer. La secuencia termina explicando cómo se introdujo la sustancia tóxica en el cuerpo de la víctima”, señaló Fernández Buzzi. Además, agregó que el acusado intentó “hacer desaparecer” toda evidencia del crimen, por medio de cremar el cuerpo de su marido, luego de 48 horas de la muerte.

El fiscal aseguró: “Fue tan clara y evidente la manipulación que en el juicio terminó admitiendo que manipuló los sueros, aunque intentó dar una explicación inverosímil e inadmisible”. En una primera oportunidad, el imputado expresó que llevó al sanatorio recipientes de solución fisiológica que habían sido bendecidos por un cura y que no había llevado agua, porque “podía estar contaminada”.

Roberto Guzmán Jaque y su madre. Foto: La Nación/GDA.

Luego, en una segunda indagatoria, Berjeli aseguró que realizaba una “imposición de manos” sobre el cuerpo de su pareja y sobre los sueros para transmitirle “energía sanadora”. El representante del Ministerio Público Fiscal señaló: “No hay ninguna duda de que Berjeli estaba intoxicando a su marido porque quería causarle la muerte. Todo fue buscado, planeado y sabido”.

Respecto de la alevosía, uno de los cuatro agravantes considerados en la pena, el fiscal explicó que “mientras parecía que era un esposo atento y preocupado por su cónyuge, en realidad lo estaba matando”. Luego añadió que las sustancias puestas en los sueros pueden ser consideradas venenos, ya que provocan un desequilibrio orgánico que lleva a la muerte de las personas que las consumen.

En los registros de las cámaras reproducidos en el juicio, se pudieron observar un total de 13 maniobras destinadas a manipular el suero, llevadas a cabo durante diez días consecutivos, entre el 2 y el 11 de enero de 2020, causadas por el imputado a los fines de asesinar a su esposo.

De acuerdo a los fundamentos de la sentencia de los jueces Oberlander, Pérez Lance y Grangeat, una vez que el podólogo logró matar a su esposo, realizó todos los trámites correspondientes para que, tan solo dos días después, el cuerpo se cremara. “Ello, con el claro propósito de evitar una operación de autopsia y ser descubierto”, resaltaron.

“Todo este accionar tuvo, desde un inicio, el propósito de heredar el dinero y bienes que la víctima tenía en Chile que consistían en un departamento valuado entre U$S 150.000 y U$S200.000, fondos de inversión de alrededor de U$S 80.000 a U$S 90.000, un seguro de vida y una cuenta corriente en pesos y otra en dólares que tenía en el Banco Security de ese país”, resaltaron en la sentencia.

Por Gabriel Di Nicola, La Nación/GDA