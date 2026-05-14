Hijas de Maradona demandan a la jueza que en mayo de 2025 ocasionó la anulación del primer juicio

Dalma y Gianinna, dos de las hijas de Diego Armando Maradona, demandaron por “daños y perjuicios” a Julieta Makintach, la jueza que en mayo de 2025 ocasionó la anulación del primer juicio por la muerte del astro, tras conocerse que trabajaba en un documental no autorizado sobre el caso.

En la demanda, presentada a mediados del mes pasado pero difundida ayer miércoles, las hijas del exfutbolista le reclaman a Makintach una indemnización de unos 213.000 dólares.

“Tenemos interés legítimo directo por el daño moral sufrido ante la afectación de la memoria, honor y derecho a un juicio justo de nuestro padre que fue frustrado por el inescrupuloso obrar de la juez destituida Julieta Makintach”, aseguraron las demandantes, según un documento judicial citado por el diario Clarín.

El litigio también alcanza a la productora La Doble S.A., a la decoradora de interiores María Pía Alemán y al guionista Juan Manuel D’Emilio, todos vinculados a la realización del documental, que se titulaba Justicia Divina y que nunca vio a la luz.

Dalma y Gianinna Maradona, hijas de Diego Maradona y su expareja, Verónica Ojeda en juicio por su muerte en San Isidro. Foto: AFP

En la demanda, los abogados calificaron la conducta de la magistrada como “antijurídica” y consideraron que su proceder fue “desaprensivo, irregular, ilegal y negligente”.

Makintach fue recusada del juicio el 27 de mayo de 2025, tras la exhibición de múltiples pruebas de su participación en el documental, y dos días después se decretó la anulación del proceso, que hasta ese momento había registrado 21 audiencias por las que desfilaron 44 testigos. La jueza fue destituida e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos judiciales.

El 14 de abril pasado se inició un nuevo juicio. EFE