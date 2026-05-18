Vandalizaron más de 80 nichos del Cementerio del Norte y robaron las placas de bronce

Una serie de actos vandálicos y robos afectaron las instalaciones del Cementerio del Norte en la madrugada de este lunes. El personal de vigilancia del predio, ubicado en la intersección de Avenida Burgues y Chimborazo, detectó las irregularidades durante sus rondas habituales de control y dio aviso urgente a la Policía.

Un relevamiento preliminar determinó que aproximadamente 84 nichos presentaban daños. El principal objetivo de los delincuentes era el hurto de placas de bronce que contenían los nombres y datos conmemorativos de las personas fallecidas.

Personal calificado de la Dirección Nacional de Policía Científica concurrió al lugar en las primeras horas de la mañana para realizar los relevamientos fotográficos, la búsqueda de huellas dactilares u otros indicios que permitan identificar a los autores.

La investigación de este caso quedó a cargo de la fiscalía de turno y de las dependencias operativas de la zona.

Cementerio del Norte: familiares dijeron a juez que IMM no indagó actuación irregular de funcionarios. Foto: Leonardo Mainé

La ruta del cobre y del bronce en Uruguay

Una crónica publicada el 31 de agosto de 2025 por la periodista Karen Parentelli para el suplemento Qué Pasa de El País daba detalles de una problemática creciente en Uruguay: el robo de cobre.

Este metal es el más codiciado por lo ladrones. No solo por su abundancia en tendidos eléctricos y cableados, sino también porque alcanza el mayor valor en el mercado: un kilo se paga en promedio a 240 pesos.

En Montevideo son muchos los monumentos de bronce que han sido vandalizados para luego venderse en el mercado clandestino. Las personas que están en este negocio explican que lo más factible es que las piezas robadas se fraccionen para no ser identificadas a la hora de la venta.