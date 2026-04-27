Luka Modric sufrió una fractura de pómulo a seis semanas del Mundial 2026 y preocupa en Croacia

El veterano mediocampista croata Luka Modric fue operado con éxito de una fractura de pómulo y no disputará el final de temporada con el AC Milan pero debería estar recuperado para el Mundial 2026, confirmó el lunes una fuente cercana al asunto.

El domingo, Modric se dio un golpe en la cabeza con la de Manuel Locatelli, centrocampista de la Juve, y tuvo que abandonar el campo, tras lo cual se le vio aplicándose hielo en la zona dañada.

El partido entre Milan (3º) y Juventus (4º), de la 34ª jornada de la Serie A, concluyó con empate 0-0.

"Las pruebas médicas de hoy han revelado una fractura en su pómulo izquierdo que requiere cirugía, programada para las próximas horas. Se dará más información después de la operación", señaló el AC Milan en un primer comunicado este lunes.

El equipo rossonero no avanzó una estimación del tiempo de baja del jugador, que antes de la actual temporada firmó un contrato de un año con la entidad, con otro año como opción suplementaria.

Sin embargo, la fuente habló después de una baja entre seis y ocho semanas, que le permitiría jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México (11 junio-19 julio) aunque con dudas respecto a su estado físico en el inicio del mismo.

El emblemático capitán croata de 40 años debería llevar una máscara protectora en el rostro durante ese torneo, precisó la fuente.

El Milan, tercero en la liga italiana, está en lucha por conseguir una plaza para la próxima Liga de Campeones, toda vez que ha quedado descolgado de la lucha por el Scudetto, que parece prometido a su vecino Inter, que tiene una enorme ventaja de 10 puntos sobre el Nápoles y 12 sobre el propio Milan, cuando quedan solo cuatro fechas por disputarse.

En el Mundial, Croacia empezará en su grupo L el 17 de junio ante Inglaterra, antes de enfrentarse a Panamá (24 de junio) y Ghana (27 de junio).

"Fue necesaria una cirugía por una fractura compleja y multifragmentaria del hueso del pómulo izquierdo. La operación fue un total éxito", indicó por su parte el Milan en otro comunicado, deseando a su jugador "una convalecencia rápida pensando en el Mundial". (EFE).