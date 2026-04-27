Se lesionó Kylian Mbappé a 45 días del Mundial 2026: el comunicado del Real Madrid

Las lesiones vuelven a encender las alarmas a pocos días del comienzo de una nueva cita mundialista, Kylian Mbappé se lesionó y preocupa en Real Madrid pero también en el seleccionado de Francia.

Una nueva molestia física vuelve a poner el foco sobre la figura del conjunto merengue, aunque esta vez con un matiz clave: no hay riesgo para su gran objetivo del año. El Real Madrid confirmó que el delantero francés padece una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una dolencia que, si bien lo marginará de los próximos compromisos, no compromete su presencia en el Mundial 2026.

El episodio se originó el pasado viernes, cuando el atacante pidió el cambio en los minutos finales del empate frente al Real Betis por La Liga. En un principio, desde el club hablaron de una simple sobrecarga en los isquiotibiales, pero los estudios posteriores determinaron una lesión muscular de mayor entidad, aunque lejos de ser grave.

En lo inmediato, Mbappé se perdería el próximo encuentro ante Espanyol y su presencia en el clásico del 10 de mayo frente al Barcelona está en duda. De todos modos, el contexto deportivo del equipo blanco reduce la urgencia: sin chances reales en La Liga y ya eliminado de la UEFA Champions League y la Copa del Rey, el cierre de temporada aparece con poco en juego.

Las lesiones, una epidemia que no distingue nivel ni poderío de los clubes, muchas figuras importantes se perderán el próximo mundial por temas físicos.

A nivel individual, el francés sí mantiene un incentivo: lidera la tabla de goleadores con 24 tantos y pelea por el “Pichichi”. Sin embargo, todo indica que la prioridad pasará por una recuperación completa, pensando en llegar en plenitud a la gran cita del año.

El cuerpo técnico de la selección francesa sigue de cerca su evolución, pero con optimismo. La concentración previa al Mundial comenzará a fines de mayo y, salvo contratiempos, Mbappé estaría disponible. Campeón del mundo en 2018, el atacante ya dejó en claro que su ambición es ir por una nueva consagración y liderar a Francia hacia la tercera estrella.

Así, entre la precaución y la planificación, la lesión reabre un debate recurrente sobre la gestión de cargas entre club y selección. Pero esta vez, en Madrid, el mensaje es claro: menos riesgo ahora, para tener a su estrella en plenitud cuando realmente importa.

Con información de AFP/EFE