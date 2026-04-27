Este lunes habrá audiencia por el reclamo de puntos de Wanderers a Racing por alineación indebida

Racing se coronó campeón luego de ganarle a Cerro Largo y que en la misma fecha perdieran sus respectivos partidos, Deportivo Maldonado y Peñarol. Pero la particularidad está en el reclamo de puntos que realizó Wanderers justamente ante el cervecero.

Al haber un reclamo de puntos vigente, por más que todo indique por antecedentes e información extraoficial que esos puntos los mantendrá el cervecero, no se podría otorgar el título de campeón hasta que la AUF emita un fallo de manera oficial ya que esas unidades repercuten de manera directa en la tabla de posiciones.

Sin embargo, las redes oficiales de la Liga AUF Uruguaya se hicieron eco del campeonato de Racing sumándose a los saludos y replicando los festejos.

Este lunes , la curiosa situación tendrá un nuevo capítulo ya que fueron citadas las dos instituciones con sus representantes correspondientes pero de manera extra oficial ya se da a entender que todo se mantendrá igual y no se hará lugar al reclamo de Wanderers.

A las 18:00 horas se realizará una audiencia preliminar para ver las pruebas que presentan los clubes, más adelante se presentan los alegatos y luego el fallo, que se estima será para la próxima semana.

El origen del conflicto se remonta al partido disputado entre ambos en el Parque Viera, donde Racing se impuso 2 a 1 en un cierre agónico. En los segundos finales de ese encuentro, el equipo de Sayago llegó a jugar durante algunos segundos con 12 futbolistas en cancha debido a un error en un cambio.

A partir de esa situación, considerada “antirreglamentaria” por el club del Prado, Wanderers decidió avanzar por la vía administrativa y reclamar los tres puntos. La institución entiende que se trató de una alineación indebida y ya elevó el caso a los tribunales de la AUF, con el argumento de que cada unidad es clave tanto en la tabla como en la definición del campeonato.

El expediente está en curso y su resolución aún no fue publicada. Si el fallo favorece a Wanderers, Racing podría perder los puntos obtenidos en ese partido, lo que alteraría la tabla de posiciones y, en consecuencia, la definición del Apertura. Por eso se genera esta curiosidad de que aunque no haya un fallo oficial, la AUF en sus redes oficiales da a entender que no va a cambiar lo vinculado con este partido que tuvo este momento atípico.

Wanderers ante Racing por el Apertura 2026 en el Parque Viera. Foto: Darwin Borreli

Desde Racing, en tanto, hay tranquilidad y confianza en que el reclamo no prosperará. Dirigentes del club han señalado que se trató de una situación puntual atribuible al equipo arbitral y no a una intención deportiva del equipo, por lo que entienden que la sanción no debería impactar en el resultado.

Mientras que Wanderers hizo el reclamo formal de manera lógica teniendo en cuenta que para la institución del Prado cada punto vale oro en su lucha por la permanencia.

Las vueltas del fútbol, el bohemio que le reclama los puntos a Racing, fue el que le otorgó el título de campeón de Torneo Apertura al ganarle a Peñarol.