Wanderers presenta este miércoles el reclamo de los puntos por los 17" que Racing jugó con 12 jugadores

La gran polémica de la fecha 11 del Torneo Apertura se dio en el Parque Alfredo Víctor Viera, donde Racing le dio vuelta el marcador a Wanderers para ganárselo 2-1 y picar en punta en la tabla del torneo. Pero en los descuentos del partido, luego del gol del triunfo de Nicolás Sosa, la Escuelita de Sayago jugó 17 segundos con 12 jugadores por un error en el último doble cambio.

La situación generó reclamos de todo tipo. Primero porque para Wanderers "cualquier punto es vital", como señaló en diálogo con Ovación su vicepresidente Gonzalo Vertiz, y además porque los cerveceros están peleando el título del Apertura. Por lo tanto este miércoles los dirigentes del club Bohemio formalizarán el reclamo de los tres puntos en las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"El reclamo lo a voy a hacer hoy (este miércoles) después de las 14:00 horas, cuando abre la AUF. Se presenta ante el Tribunal de Contiendas y Disputas, que es quien resuelve cuando hay incidentes y reclamos de puntos", afirmó Vertiz.

Se trata de un proceso administrativo que deberá atravesar varias instancias, pero se espera que se resuelva rápido justamente hay un título en juego y Racing es favorito a conquistarlo: "Luego de presentar el reclamo de Wanderers, se le va a dar traslado a Racing, Racing contesta, la Cámara convoca una audiencia que es la instancia para presentar alegatos, y después recién el Tribunal da el fallo. Más allá de todo, entiendo que se tiene que dilucidar rápido porque hay plazos preestablecidos", explicó el vice bohemio.

Asimismo, señaló que la comisión directiva de Wanderers solicitó en paralelo al reclamo una audiencia ante el Colegio de Árbitros, con el fin de comprender algunos puntos confusos sobre el uso del VAR: "Creemos que hay cosas que no están muy claras".

Según señaló, "en diferentes charlas futboleras con otros dirigentes, periodistas y con los propios hinchas", notan que no hay unanimidad en la noción de cuándo puede intervenir el VAR y cuándo no. "Queremos una explicación técnica porque a todos nos surgen las mismas dudas", comentó. Pero hizo hincapié en que esto no tiene nada que ver con el reclamo: "Van por dos vías distintas".

Racing jugó 17 segundos con 12 jugadores contra 10 de Wanderers

La secuencia insólita se dio inmediatamente después del gol agónico de Racing, momento que Cristian Chambián hizo un doble cambio. Ingresaban Facundo González por Sebastián Da Silva y el "Rulo" José Varela (luego de una larga recuperación de ligamentos cruzados) por Felipe Cairus.

González y Varela entraron, pero Da Silva nunca salió y el árbitro reanudó el juego con 12 jugadores de Racing en cancha.

El partido se reanudó a los 49:17, cuando entró el Rulo Varela con la cinta de capitán, y la pelota rodó hasta los 49:34, cuando el árbitro hizo sonar su silbato porque le advirtieron que algo estaba mal. Sacarelo se dio vuelta con gesto de incertidumbre y preguntó: "¿Hay 12?". Enseguida le indicaron a Sebastián Da Silva que debía salir del campo y una vez que se retiró, el juego se reanudó para jugar los instantes finales.

"Jamás me avisó Sacarelo y yo seguí jugando, no vi que levantara el cartel Anahí (Fernández). No sé por qué me amonestó todavía porque yo el cartel no lo vi, me enteré que salía cuando vino a decirme", dijo Da Silva una vez que terminó el partido, molesto por haber sido amonestado en ese momento de confusión generalizada.