Cavani otra vez es baja en Boca Juniors por Copa Libertadores pero su regreso se acerca luego de tres meses

El presente de Edinson Cavani vuelve a moverse entre la cautela médica y la expectativa deportiva. El delantero de Boca Juniors no integra la delegación que viajó a Brasil para enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores, en una decisión que responde a la necesidad de no arriesgarlo físicamente en plena recuperación.

La ausencia del salteño no sorprende: arrastra desde hace meses problemas lumbares que lo marginaron en varios tramos de la temporada y lo obligaron a realizar tratamientos específicos para aliviar el dolor. Sin embargo, en el club manejan un escenario más optimista a corto plazo.

Mientras el plantel afronta un partido clave en Belo Horizonte sin su referente ofensivo, Cavani transita la etapa final de su recuperación en Buenos Aires. De hecho, tanto él como Carlos Palacios quedaron al margen del viaje, pero con chances concretas de reaparecer en el próximo compromiso local, lo que marca que el retorno está cada vez más cerca.

Esa sensación se refuerza puertas afuera. En los últimos días, el propio Cavani mostró en sus redes sociales imágenes de entrenamientos y trabajos físicos, dejando en claro que ya está en la recta final de la puesta a punto tras su lesión en la espalda. Mensajes de esfuerzo y constancia acompañan los videos, en una señal directa hacia los hinchas: el regreso está en marcha.

Edison Cavani disputó el último partido con la camiseta Xeneize el 20 de febrero de 2026, desde ahí no tuvo más actividad oficial. Ya son mas de tres meses de inactividad y más allá de su regreso que se aproxima, la incógnita se deposita en como volverá físicamente el delantero de 39 años.

El uruguayo desde el 2025 han sido más los partidos que se ha perdido que los que ha podido disputar con la camiseta azul y oro debido a las complicaciones físicas.

Así, Boca lo cuida en el próximo encuentro por Copa Libertadores ante Cruzeiro en Brasil para poder tenerlo ante Central Córdoba en Santiago del Estero en la siguiente fecha del torneo argentino el 3 de mayo.