"¿Saben en qué siglo estamos?": Cerro Porteño achicó la cancha vs. Palmeiras en Libertadores y Ferreira explotó

Palmeiras llegó a Paraguay con la misión de vencer a Cerro Porteño y quedar como líder del Grupo F de la Copa Libertadores. El Verdao viene de una gran seguidilla de partidos: le había ganado hacía tres días a Bragantino por el Brasileirao y su próximo compromiso, también por la liga local, sería cuatro días después ante Santos. Seguro que el equipo brasileño estudió al guaraní, pero no se esperaba lo que se encontró en su estadio La Nueva Olla. Su entrenador, no pudo ocultar su bronca en conferencia de prensa.

El nuevo líder del Grupo F es el Sporting Cristal de Perú, que venció en Lima al Junior de Barranquilla. Los incaicos alcanzaron el primer lugar gracias a que fue empate entre Palmeiras y Cerro Porteño. Un resultado que no dejó nada conforme al entrenador del Verdao, Abel Ferreira, pero aun así se fue más molesto con otro aspecto.

A la media hora de juego el colombiano Jhon Arias abrió la cuenta para los brasileños, pero a pesar de ello el equipo paraguayo rescató un empate gracias al gol en contra del arquero Carlos Miguel ante un remate de Juan Manuel Iturbe. El Ciclón de Barrio Obrero, dirigido por el argentino Ariel Holan, ex Rosario Central, comenzó el partido con un buen bloque defensivo, pero tuvo que cambiar de postura para el segundo tiempo, tras el gol de Palmeiras.

Cerro Porteño tuvo un aliado: la cancha. Palmeiras es un equipo que juega muy bien, ganó las ediciones 2020 y 2021 de la Libertadores y los paraguayos encontraron una forma de impedir el juego de sus rivales acortándoles los espacios… realmente. Ya en la previa al partido, las imágenes eran elocuentes, habían achicado las medidas del campo de juego y era muy notorio por el color del césped. El terreno de juego estaba más angosto.

Así estaba La Nueva Olla: Cerro Porteño achicó la cancha para enfrentar a Palmeiras

¿Estrategia?



Aparentemente, achicaron los perímetros del campo de juego de La Nueva Olla para medir a Palmeiras por la #Libertadores pic.twitter.com/5PNxWu1mi2 — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) April 30, 2026

“¿Saben en qué siglo estamos?": la molestia de Abel Ferreira por las medidas de la cancha

Luego del empate Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, explotó en conferencia de prensa y se quejó de la estrategia de Cerro Porteño. “Nunca lo ví en mi vida. Es la primera vez en mi vida que veo algo así… primera vez. Y tengo muchos años de fútbol, es la primera vez que veo esto. Pero tienen que preguntarle a Conmebol”, declaró el entrenador y recibió la insistencia de los periodistas paraguayos por conocer su opinión. “¿Saben en qué siglo estamos? No tengo nada más que decirles…”, insistió Ferreira, visiblemente molesto.

😳 ¿ACHICARON EL CAMPO, ABEL? ¡Atención a la queja del entrenador de Palmeiras tras el empate de su equipo ante Cerro Porteño en Paraguay por CONMEBOL #Libertadores!



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El argentino Ariel Holan se hizo eco de las declaraciones de su colega y le respondió, admitiendo que Cerro Porteño había achicado el terreno de juego. "El reglamento es claro, en cuanto a la medida mínima, a lo largo y a lo ancho de América, de todos los que participan en este torneazo que es la Libertadores, es 100 x 64. La cancha hoy tenía 64 de ancho y 105 de largo. Creo que es aleatorio, no es determinante para el juego”, dijo el entrenador del Ciclón.

En la cuarta fecha del Grupo F, Sporting Cristal recibirá en Lima a Palmeiras el 5 de mayo, y dos días después Cerro Porteño visitará a Junior en la ciudad caribeña de Cartagena.