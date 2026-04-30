Un paso hacia atrás de Nacional en Copa Libertadores: del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración
Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 4-2 frente a Universitario en Lima y sufrieron su primera derrota en el grupo B, por lo que ahora todos están igualados en cantidad de puntos.
Enviado a Lima
Nacional no logra salir del mal momento, y a la inestabilidad del Apertura le sumó una dura derrota contra Universitario por 4 a 2.
El tricolor jugó una buena primera media hora, aprovechando la velocidad de Baltasar Barcia y el entendimiento que mostró Tomás Verón Lupi con Maxi Gómez en ofensiva, sumado a las buenas intervenciones de los interiores tricolores, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro. Gómez, de penal, puso el 1-0 tempranamente y los nervios se apoderaron de Universitario, que llegó al partido sumergido en una crisis.
Nacional fue encontrando cada vez más espacios, Lodeiro y Verón se animaban a meter pases entre líneas y Gómez tuvo un claro mano a mano que le contuvo el arquero Miguel Vargas cuando el atacante tuvo mucho tiempo para decidir qué hacer. La U debió quedarse con 10 jugadores por una dura entrada de Fara al Ojito Rodríguez, pero el paraguayo Carlos Benítez solo sacó amarilla y el VAR -de forma sorpresiva- no intervino.
El tricolor se empezó a malhumorar y Universitario creció. Más aún con la roja por doble amarilla a Lucas Rodríguez (35’), que sacó de partido al Bolso.
El volante demoró en salir, todos se centraron en las protestas y apareció Luis Mejía para contener un mano a mano en estupenda intervención. Aunque de ese córner llegó el gol de Fara, sí, el mismo que debió ser expulsado. Esta vez el panameño falló, salió a cortar el centro, se quedó a mitad de camino, regresó al arco, pero ya era tarde y fue a buscar la pelota al fondo de la red.
Lo mejor que le podía pasar a Nacional era el final del primer tiempo. El equipo estaba sacado, Gómez recibió amarilla y todo parecía irse de las manos.
Pero nada cambió en el comienzo del complemento, porque al minuto Valera puso el 2-1 encontrando un rebote tras una intervención de Mejía, que tuvo una noche de mucha inseguridad. Nacional protestó la incidencia y parecía no querer reanudar esperando un llamado del VAR que nunca llegó.
Pasaron los minutos y el jugador de menos se hizo sentir, porque Universitario se paró bien y ocupó bien los espacios.
A Nacional le costó tener profundidad y Bava mandó a la cancha a Dos Santos y Silvera. Sorpresivamente sacó a Barcia, el jugador más rápido y que estaba complicando. Pero en una jugada aislada llegó un centro del Ojito y el empate de Silvera. Agua en el desierto para el tricolor, que no supo aprovechar porque Alzugaray y Carabalí le dieron el triunfo al local en una noche que terminó siendo para el olvido para el Bolso.
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