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El País Ovación Fútbol

Un paso hacia atrás de Nacional en Copa Libertadores: del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración

Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 4-2 frente a Universitario en Lima y sufrieron su primera derrota en el grupo B, por lo que ahora todos están igualados en cantidad de puntos.

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Juan Pablo Romero
30/04/2026, 03:20
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José Carabalí definiendo ante la marca de Sebastián Coates en el Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores.
José Carabalí definiendo ante la marca de Sebastián Coates en el Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores.
Foto: Paolo Aguilar/EFE.

Enviado a Lima
Nacional no logra salir del mal momento, y a la inestabilidad del Apertura le sumó una dura derrota contra Universitario por 4 a 2.

El tricolor jugó una buena primera media hora, aprovechando la velocidad de Baltasar Barcia y el entendimiento que mostró Tomás Verón Lupi con Maxi Gómez en ofensiva, sumado a las buenas intervenciones de los interiores tricolores, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro. Gómez, de penal, puso el 1-0 tempranamente y los nervios se apoderaron de Universitario, que llegó al partido sumergido en una crisis.

Enojo en Nacional: de la roja a Lucas Rodríguez al gol del empate de Caín Fara que debió ser expulsado

Nacional fue encontrando cada vez más espacios, Lodeiro y Verón se animaban a meter pases entre líneas y Gómez tuvo un claro mano a mano que le contuvo el arquero Miguel Vargas cuando el atacante tuvo mucho tiempo para decidir qué hacer. La U debió quedarse con 10 jugadores por una dura entrada de Fara al Ojito Rodríguez, pero el paraguayo Carlos Benítez solo sacó amarilla y el VAR -de forma sorpresiva- no intervino.

El tricolor se empezó a malhumorar y Universitario creció. Más aún con la roja por doble amarilla a Lucas Rodríguez (35’), que sacó de partido al Bolso.

Lucas Rodríguez tras ser expulsado.
Lucas Rodríguez tras ser expulsado.
Foto: EFE.

El volante demoró en salir, todos se centraron en las protestas y apareció Luis Mejía para contener un mano a mano en estupenda intervención. Aunque de ese córner llegó el gol de Fara, sí, el mismo que debió ser expulsado. Esta vez el panameño falló, salió a cortar el centro, se quedó a mitad de camino, regresó al arco, pero ya era tarde y fue a buscar la pelota al fondo de la red.

Caín Fara festeja el gol del empate de Universitario ante Nacional.
Caín Fara festeja el gol del empate de Universitario ante Nacional.
Foto: EFE.

Lo mejor que le podía pasar a Nacional era el final del primer tiempo. El equipo estaba sacado, Gómez recibió amarilla y todo parecía irse de las manos.

Pero nada cambió en el comienzo del complemento, porque al minuto Valera puso el 2-1 encontrando un rebote tras una intervención de Mejía, que tuvo una noche de mucha inseguridad. Nacional protestó la incidencia y parecía no querer reanudar esperando un llamado del VAR que nunca llegó.

Caín Fara y Maximiliano Gómez disputan la pelota en la partido entre Universitario y Nacional.
Caín Fara y Maximiliano Gómez disputan la pelota en la partido entre Universitario y Nacional.
Foto: EFE.

Pasaron los minutos y el jugador de menos se hizo sentir, porque Universitario se paró bien y ocupó bien los espacios.

A Nacional le costó tener profundidad y Bava mandó a la cancha a Dos Santos y Silvera. Sorpresivamente sacó a Barcia, el jugador más rápido y que estaba complicando. Pero en una jugada aislada llegó un centro del Ojito y el empate de Silvera. Agua en el desierto para el tricolor, que no supo aprovechar porque Alzugaray y Carabalí le dieron el triunfo al local en una noche que terminó siendo para el olvido para el Bolso.

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